L'Allemagne n'atteindra pas son objectif de 15 millions de véhicules électriques en circulation d'ici 2030 si les ventes se développent de manière linéaire, a déclaré lundi le ministre de l'économie Robert Habeck, ajoutant que les bonnes conditions pourraient encore créer un point de basculement pour la demande.

"L'extrapolation linéaire des immatriculations fait que nous n'atteindrons pas les 15 millions d'ici 2030, c'est vrai", a déclaré M. Habeck en réponse à une question des journalistes lors d'un événement à Berlin.

"Mais les développements techniques et, surtout, l'acceptation sociale n'évoluent pas de manière linéaire... il y a parfois des points de basculement", a-t-il ajouté, soulignant les circonstances qui, selon lui, indiquent qu'un tel point de basculement pourrait être proche : une plus grande autonomie, des prix plus bas et une croissance plus rapide de l'infrastructure de recharge.

"Nous nous rapprochons peut-être du moment où l'e-mobilité sera la nouvelle normalité", a déclaré le ministre, qui s'exprimait à l'usine Mercedes-Benz de Marienfelde, où il a visité les efforts de numérisation du constructeur automobile.