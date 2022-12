Habemus Pivotam ?

C'est la carotte ! J'avais titré la chronique de la veille "La carotte ou le bâton" en référence aux anticipations du marché sur la posture de la Fed vis-à-vis de la politique monétaire. Et j'avais insisté sur le bâton, puisqu'il avait tout récemment les faveurs des bookmakers. Et paf ! Jerome Powell, le patron de la banque centrale américaine, a repris son rôle de gentil flic après plusieurs mois passés à jouer le méchant flic. Un peu à contrecourant donc, puisqu'il a ouvertement évoqué une possibilité de réduction du rythme de hausse de taux dès la réunion de décembre, l'éventualité d'un atterrissage économique en douceur et le fait que l'institution ne veut pas aller trop loin dans le resserrement monétaire. Pour le dire en quelques mots, Powell a dit au marché ce que le marché rêvait d'entendre ou presque. Et le marché a superbement ignoré les bémols du banquier central en jugeant qu'il tenait désormais son "pivot", le moment où la Fed commence à assouplir son discours, en attendant d'assouplir ses taux. Ce en quoi il a probablement raison, le marché, puisque Powell n'avait qu'à garder sa tête des mauvais jours s'il avait vraiment voulu envoyer un autre message.

L'effet a été d'autant plus vif, que, on l'aura compris, les financiers s'attendaient plutôt à un discours austère. Les actifs à risque se sont nettement redressés, avec un Nasdaq 100 qui a clôturé sur un gain de 4,6% et un S&P 500 qui s'est adjugé plus de 3%. Sectoriellement, tout le monde en a profité, technologiques en tête. L'archétype du fonds risqué argent-gratuit-dépendant Ark Innovation, un excellent indicateur du goût du des investisseurs pour le risque, a bondi de 7,7% hier. Les valeurs de l'énergie étaient assez logiquement à la traîne, mais ont progressé malgré tout. Un peu plus tôt en Europe, les indices avaient clôturé en hausse, dans l'attente du discours prononcé par Powell à 19h30. Le CAC40 français a gagné 1%, le SMI suisse 0,5% et l'indice large Stoxx Europe 600 autour de 0,6%. L'indice phare de la Bourse de Paris, particulièrement performant cette année, s'affiche même désormais en territoire symboliquement positif sur un an… Dans le même temps, le Nasdaq 100 en est encore à -27%.

Le retour de la Fed à ce que le marché interprète comme de meilleurs sentiments a enclenché une mécanique classique et assez cohérente. Primo, le dollar a reculé, puisque la monnaie s'affaiblit quand la politique monétaire est plus accommodante que prévu. Secundo, le rendement des obligations d'Etat américaines a baissé, car le marché entrevoit un pic de taux moins élevé que redouté. De fait, le taux implicite des contrats à terme sur les fonds fédéraux pour le mois de mai prochain a reculé à 4,925%, alors qu'il était proche de 5% jusque-là et qu'il était au-dessus de ce niveau il y a un mois. En parallèle, l'outil FedWatch du CME, qui pronostique les prochaines décisions de politique monétaire, donne 78,2% de chances à une hausse de taux de 50 points de base de la Fed le 14 décembre, pour 21,8% à un tour de vis de 75 points de base. Il y a un mois, le marché était quasiment partagé à 50/50 entre les deux scénarios. Tertio, l'or a repris son ascension dans un contexte de baisse du dollar et des rendements obligataires.

Dans le reste de l'actualité, Sam "Calimero" Bankman-Fried s'excuse pour la faillite de FTX, tout en expliquant qu'il n'a pas fraudé. C'est mignon. L'autre info sérieuse du jour, c'est la volte-face feutrée de Pékin sur sa politique zéro-covid. Les autorités chinoises ne diront pas qu'elles abandonnent leur ligne dure, mais elles s'emploient à détricoter au fur et à mesure un certain nombre des interdictions en vigueur. Ainsi certaines personnes infectées par le virus pourront s'isoler chez elles, tandis que le recours à la vaccination a l'air de s'étendre. Le responsable de la lutte contre le coronavirus a même évoqué une "nouvelle phase" sanitaire plus favorable, entre affaiblissement de la vigueur du virus et accroissement de l'immunité vaccinale. En tout cas, l'accueil des investisseurs est positif puisque cela signifie que l'économie chinoise sera soumise à moins de vents contraires. Washington a beau taper sur Pékin (avec un bâton cette fois, pas une carotte), le business fonctionne quand même mieux quand l'atelier du monde tourne à plein régime. Il ne faudra pas oublier de jeter un œil sur les statistiques macro américaines de l'après-midi, notamment l'inflation PCE. Powell a beau avoir rejoint le camp des colombes, ce n'est pas un perdreau de l'année : il sait bien que si les statistiques invalident son audacieuse prise de position de la veille, la Fed sera à nouveau dans la mouise.

La première séance de décembre se passe bien au Levant. Les gains avoisinent 1% à Tokyo et à Sydney et 0,5% à Bombay et Séoul. Les places chinoises sont encore mieux orientées avec des progressions qui dépassent 1,5% à Hong Kong et à Shanghai. Les indicateurs avancés du vieux continent regardent naturellement vers le haut puisque la hausse de Wall Street était plus forte que celle de l'Europe en clôture.

Les temps forts économiques du jour

Les indicateurs PMI manufacturiers finaux de novembre seront publiés tout au long de la journée (10h00 en Europe, 15h45 aux USA notamment). A suivre aussi aux Etats-Unis, l'étude Challenger sur l'Emploi (13h30), les revenus et dépenses personnels, les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'inflation PCE (14h30), puis l'ISM manufacturier et les dépenses de construction (16h00). Tout l'agenda macro ici.

L'euro remonte à 1,0444 USD. L'once d'or s'offre un coup d'accélérateur autour de 1779 USD. Le pétrole remonte légèrement, avec un Brent de Mer du Nord à 86,80 USD le baril et un brut léger américain WTI à 80,48 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans recule à 3,61%. Le bitcoin s'échange autour de 16 850 USD.

Les principaux changements de recommandations

Acciona : Oddo BHF démarre le suivi est neutre.

Atlas Copco : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 130 SEK.

Cellnex : UBS passe de neutre à l'achat en visant 45 EUR.

Crédit Suisse : J.P. Morgan reste neutre avec un objectif de cours réduit de 5,50 à 3,80 CHF.

Davide Campari : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 11 EUR.

ENI : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 15,50 EUR.

Epiroc : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 190 SEK.

Equinor : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 404 NOK.

Essity : J.P. Morgan passe de souspondérer à neutre en visant 280 SEK.

Givaudan : J.P. Morgan passe de neutre à souspondérer en visant 2840 CHF.

Julius Bär : Barclays reste à pondération ligne avec un objectif de cours relevé de 45 à 50 CHF.

L'Oréal : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 350 EUR. Citigroup passe de vendre à neutre en visant 365 EUR.

Rémy Cointreau : J.P. Morgan passe de neutre à souspondérer en visant 145 EUR.

SFS Group : UPS reste neutre avec un objectif de cours réduit de 115 à 97 CHF.

Talanx : Société Générale passe de conserver à acheter en visant 48,50 EUR.

Vidrala : Jefferies démarre le suivi à sousperformance en visant 59 EUR.

En France

Dans le monde

