Habitat pour l'humanité Canada continue de diversifier son conseil d'administration national

TORONTO, 09 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Habitat pour l'humanité Canada est heureux d'annoncer des ajouts récents au conseil d'administration national.



Se joignant au conseil d'administration national d'Habitat Canada à titre de directeur externe, Mehdi Nezarati apporte près de 30 ans d'expérience en haute technologie, en développement de logiciels et en gestion et exploitation de plateformes Cloud. Entrepreneur dans l'âme, Mehdi a été cofondateur d'Esna Technologies, une entreprise de démarrage canadienne qui a été acquise par Avaya Inc. en 2015. Il a travaillé chez Avaya jusqu'en juillet 2021, où il a occupé en dernier lieu le poste de vice-président des opérations et de la plateforme cloud et a dirigé la transformation des produits et de la plateforme de l'entreprise en logiciels et services basés sur le cloud. Il remplacera Paul Mason, qui s'est récemment retiré du conseil national en raison d'un changement dans ses responsabilités professionnelles.

"J'ai été attiré par le conseil d'administration d'Habitat en raison de ma propre expérience en tant que nouvel arrivant au Canada au début des années 1980", a déclaré M. Nezarati. "À un jeune âge, j'ai réalisé l'importance d'avoir un foyer sûr et un soutien au sein d’une communauté et comment cette base même, nous a fondamentalement aidés à aller de l’avant, ma famille et moi-même et à devenir une histoire réussie d'immigrants canadiens. Je suis ravi d'avoir été nommé au conseil d'administration et j'ai hâte de mettre mon expertise en technologie au service de l'organisation Habitat".

Habitat pour l'humanité Canada est également fier de s'associer à Fora : “Network for Change” et de participer à leur programme “Girls on Boards” qui place des jeunes femmes âgées de 18 à 25 ans, formées et encadrées, ayant un esprit communautaire et vivant au Canada, au sein de conseils d'administration d'organismes à but non lucratif. Brianna Nelson se joindra d'office, au conseil d'administration national en tant que jeune directrice, pour les 12 prochains mois. Brianna est une développeuse communautaire, impliquée dans l'engagement des jeunes et une candidate à la maîtrise en travail social. Elle se passionne pour la justice sociale et la santé mentale et s'engage à amplifier les voix et les expériences des personnes Autochtones, Noires et de couleur (PANDC) dans son travail.

"En tant que jeune et femme de couleur, je ne sais que trop bien que de nombreux obstacles m'empêchent d'avoir un siège à la table", a déclaré Nelson. "La participation au programme Girls on Boards de Fora m'a donnée la confiance et les compétences nécessaires pour aller de l'avant et remettre en question le statut quo. Je suis enthousiaste à l'idée de me joindre au conseil d'administration d'Habitat pour l'humanité Canada, car je connais la marque depuis longtemps et j'ai une expérience vécue de la navigation dans le logement abordable en Ontario."

" C'est un plaisir pour moi d'accueillir Mehdi et Brianna au sein de notre conseil d'administration national ", a déclaré Julia Deans, présidente et chef de la direction d'Habitat pour l'humanité Canada. " Mehdi était un finaliste solide lors de notre processus de nomination au conseil au printemps et nous sommes ravis qu'une personne ayant ses antécédents et son expérience se joigne à notre conseil national en ce moment. La perspective unique que Brianna apportera en tant que jeune personne passionnée par le changement est également importante.

Continuer à faire entendre des voix diverses au sein de notre conseil d'administration est une priorité pour Habitat Canada et notre participation au programme Girls on Boards souligne davantage notre engagement envers cet objectif. En reflétant mieux les familles et les communautés que nous servons dans la composition des conseils d'administration d'Habitat, nous comprendrons mieux comment servir au mieux les familles d'Habitat. L'expérience et les compétences des membres de notre conseil d'administration feront en sorte qu'Habitat Canada soit bien placé pour offrir aux personnes à faible revenu du Canada et du monde entier des logements sûrs et abordables."

Pour obtenir la liste complète des membres du conseil d'administration national d'Habitat Canada, visitez le site habitat.ca/fr/about/board.

À propos d’Habitat pour l’humanité Canada Fondé en 1985, Habitat pour l’humanité Canada est un organisme de bienfaisance national qui œuvre pour un monde où chacun a un chez-soi abordable et décent. Habitat pour l’humanité rassemble les communautés pour aider des familles à acquérir de la force, de la stabilité et de l’indépendance grâce à un accès à la propriété abordable. Grâce à l’aide des bénévoles, des propriétaires de maison Habitat et des 50 organismes locaux affiliés travaillant dans chaque province et territoire, nous fournissons une fondation solide sur laquelle bâtir des vies meilleures et plus saines, au Canada et partout dans le monde. Habitat pour l’humanité Canada est membre d’Habitat pour l’humanité international, un organisme fondé en 1976 devenu un chef de file mondial des organismes à but non lucratif œuvrant dans plus de 70 pays. Pour plus d’information, consultez le site www.habitat.ca/fr.

