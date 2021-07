Haïti-Ariel Henry officiellement désigné Premier ministre

PORT-AU-PRINCE, 20 juillet (Reuters) - Ariel Henry a été officiellement intronisé mardi comme Premier ministre haïtien en remplacement de Claude Joseph, près de deux semaines après l'assassinat du président Jovenel Moïse dans sa résidence privée de la capitale Port-au-Prince.

Jovenel Moïse avait choisi Ariel Henry comme chef du gouvernement deux jours avant sa mort, sans que cette nomination puisse être formellement actée.

Ariel Henry, un neurochirurgien âgé de 71 ans, est entré en fonction lors d'une cérémonie organisée à Port-au-Prince et lors de laquelle il a débuté son discours en respectant une minute de silence en hommage à Jovenel Moïse.

"Il est l'heure de l'unité et de la stabilité", a-t-il dit, ajoutant vouloir permettre au maximum d'habitants de l'île de voter lors des élections programmées en septembre.

Claude Joseph, qui avait assuré l'intérim comme Premier ministre, a déclaré que la nomination d'Ariel Henry était destinée à faciliter la tenue du scrutin, le premier dans le pays caribéen depuis 2016.

Ariel Henry et Claude Joseph ont tous les deux souligné la nécessité pour le gouvernement de rétablir l'ordre, sur fond de flambée des violences entre gangs, et de rétablir une économie affectée par la criminalité et la crise sanitaire du coronavirus. (Reportage Andre Paultre et Dave Graham; version française Jean Terzian)