Haïti-Manifestations après la mort de policiers tués par des gangs

par Steven Aristil et Harold Isaac

PORT-AU-PRINCE, 27 janvier (Reuters) - Des policiers haïtiens ont érigé des barricades dans les rues et ont investi l'aéroport de Port-au-Prince pour protester contre les meurtres de membres des forces de l'ordre commis par les gangs.

Des manifestants, qui se sont présentés comme des policiers en civil, ont tenté jeudi d'investir la résidence officielle du Premier ministre haïtien, Ariel Henry, selon un témoin.

Ils ont ensuite investi l'aéroport de la capitale haïtienne alors qu'Ariel Henry devait y atterrir après un déplacement en Argentine.

Le Premier ministre a pu retourner à son domicile, suivi par les manifestants, après avoir été bloqué quelque temps à l'aéroport. Un témoin a entendu des coups de feu, tirés près de la résidence d'Ariel Henry.

Ni la police nationale, ni le cabinet du Premier ministre n'ont répondu à une demande de commentaire.

Les routes aux alentours de Port-au-Prince et de plusieurs villes du nord du pays étaient bloquées par les contestataires.

Selon l'organisation de défense des droits de l'homme RNDDH, 78 policiers ont été tués depuis qu'Ariel Henry a pris ses fonctions, en juillet 2021.

Quatre policiers ont été tués la semaine dernière par les membres d'un gang près de la capitale, et sept autres ont trouvé la mort mercredi lors d'échanges de tirs avec les membres d'un autre gang dans la ville de Liancourt, selon les autorités et les médias locaux. (Reportage Steven Aristil, Harold Isaac et Ralph Tedy Erol à Port-au-Prince, Brian Ellsworth à Caracas et Matt Spetalnick à Washington, avec la contribution de Sarah Morland; version française Camille Raynaud)