Le groupe Chatterjee (TCG) est en pourparlers avec des entreprises locales et internationales pour s'associer à la société pétrochimique Haldia Petrochemicals Ltd (HPL), qu'il détient majoritairement, afin de construire un projet de plus de 10 milliards de dollars dans le sud de l'Inde, a déclaré le directeur général de HPL.

La société de capital-investissement prévoit de construire le projet de transformation du pétrole en produits chimiques, capable de produire 3,5 millions de tonnes métriques par an (tpa) d'éthylène et de propylène, à Cuddalore dans le Tamil Nadu d'ici 2028 à 2029, a déclaré le PDG de Haldia, Navanit Narayan, lundi, ajoutant que le projet devrait atteindre la clôture financière d'ici la fin de l'année 2024.

"Ce que nous produisons comme produits chimiques, nous pouvons y ajouter plus de valeur. Le marché est énorme, car la plupart des produits chimiques que nous envisageons sont importés en Inde. Les marges sont donc bien meilleures", a-t-il déclaré.

HPL exploite une usine pétrochimique d'un million de tonnes par an dans l'est de l'Inde et construit le plus grand projet intégré de phénol du pays à Haldia.

L'entreprise souhaite augmenter ses bénéfices en produisant localement des produits chimiques spécialisés.

En 2021, Haldia a repris à Nagarjuna Oil un projet moribond de raffinerie de pétrole à Cuddalore, qui avait été fermé à la suite des dégâts causés par un cyclone en 2011. Ce projet devait traiter 120 000 barils de pétrole par jour.

Les entreprises indiennes augmentent leur capacité de production pétrochimique, car l'expansion économique du pays accroît les besoins en produits allant des plastiques aux peintures et aux produits chimiques tels que le monoéthylène glycol, utilisé pour la fabrication de fibres textiles et de résines de polyester.

Alors que la partie occidentale de l'Inde est "encombrée" de projets pétrochimiques, le sud manque d'un grand projet pétrochimique pour répondre à la demande régionale, a déclaré M. Narayan.

"Je pense donc qu'il s'agit d'un endroit où il faut être, et c'est aussi une partie du pays très développée sur le plan économique. Nous y voyons clairement un avantage", a déclaré M. Narayan.

La consommation de produits pétrochimiques de l'Inde représente environ un tiers de la moyenne mondiale et le pays dépend fortement des importations pour répondre à ses besoins en produits chimiques de spécialité.

"Nous estimons que l'Inde a besoin d'un craqueur d'envergure mondiale tous les 18 mois, car notre industrie connaît une croissance annuelle de plus de 7 à 8 %", a-t-il déclaré. (Reportage de Nidhi Verma ; Rédaction de Christian Schmollinger)