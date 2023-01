Halliburton dépasse les estimations de bénéfices trimestriels de Wall St.

Le baril de Brent s'est établi en moyenne à 88,62 $ au quatrième trimestre, soit une hausse d'environ 11 % par rapport à l'année précédente, car les sanctions imposées au grand producteur de pétrole qu'est la Russie pour son invasion de l'Ukraine ont bouleversé les voies d'approvisionnement mondiales.

Pendant ce temps, le nombre moyen d'appareils de forage en Amérique du Nord, un indicateur précoce de la production future, pour le trimestre octobre-décembre 2022 a augmenté à 965 par rapport à 720 l'année précédente, selon les données de Baker Hughes.

Halliburton a également augmenté son dividende du premier trimestre de 33 %, à 0,16 $ par action.

La société basée à Houston, au Texas, a affiché un bénéfice ajusté de 656 millions de dollars, soit 72 cents par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre une estimation moyenne des analystes de 67 cents par action.

Le leader du marché, Schlumberger, a battu les estimations de Wall street pour le bénéfice du quatrième trimestre. Lundi, Baker Hughes a raté ses estimations de bénéfices et de revenus trimestriels et a déclaré que l'économie mondiale devrait subir des pressions inflationnistes et un resserrement des conditions monétaires.