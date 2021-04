Hamilton Global Opportunities : société d'investissement ciblant des entreprises technologiques à forte croissance, annonce l'admission de ses titres sur Euronext Growth® Paris

Véhicule d'investissement coté offrant aux investisseurs la possibilité d'accéder au retour sur investissement du capital-investissement

Regulatory News:

Hamilton Global Opportunities (ISIN : GB00BMDXQ672 – Ticker : ALHGO), le véhicule d'investissement de Hamilton Ventures, annonce aujourd'hui l’admission de ses titres sur Euronext Growth® Paris.

Gustavo Perrotta, Fondateur et Directeur Général de Hamilton Global Opportunities déclare : « La cotation de Hamilton Global Opportunities offre aux investisseurs l’accès à un véhicule d’investissement durable, capable de capter la création de valeur générée par des opportunités d'investissement dans des sociétés Tech, Fintech et Medtech ayant un impact sociétal, situées principalement dans deux régions réputées pour la qualité de leur écosystème, la Silicon Valley et Israël. Nous avons pour objectif d’inscrire ces investissements privés dans un cadre respectant les plus hauts standards de liquidité, de transparence et de gouvernance ; des critères fondamentaux valorisés par le principe de la cotation. Ce modèle vertueux de capital durable tend également à maximiser le rendement à long terme grâce à un contrôle du timing d’entrée et de sortie de chaque investissement. Nous sommes ravis de rejoindre le marché Euronext Growth® qui nous donne accès à un réservoir riche et diversifié d'investisseurs et sommes convaincus que cette cotation constituera une base solide pour soutenir notre expansion future. Nous sommes également enthousiastes à l’idée de tirer parti de notre vaste réseau d’entreprises consolidé au fil des 12 années qui ont suivi la création de Hamilton Ventures et au cours desquelles nous avons validé notre stratégie d'investissement et nos processus opérationnels pour accompagner des sociétés technologiques en forte croissance et matures, tout en captant la valeur générée ».

Informations relatives aux titres admis aux négociations :

Marché : Euronext Growth® Paris

Libellé : Hamilton Global Opportunities

ISIN code : GB00BMDXQ672

Mnémonique : ALHGO

Nombre d'actions : 318 564

Prix d’admission : 0,0001 €

Nature et forme des actions : Actions ordinaires

Devise : Euros

Méthode de cotation : En continu

Première journée de cotation : le 26 avril 2021

Page dédiée aux investisseurs disponible à l'adresse suivante : investment.hamiltonvc.com

Hamilton Global Opportunities, l'origination et l’investissement de 1er rang

Un véhicule coté – transparence totale sur la Gouvernance, les transactions, la visibilité, la crédibilité, le flux d'informations, l’accès à l’information de la Société de gestion

transparence totale sur la Gouvernance, les transactions, la visibilité, la crédibilité, le flux d'informations, l’accès à l’information de la Société de gestion Une approche inclusive distinctive – intention du gestionnaire de créer un effet de réseau entre les actionnaires et les entreprises

intention du gestionnaire de créer un effet de réseau entre les actionnaires et les entreprises Une stratégie équilibrée et disciplinée – objectif de distribution d’un flux stable de dividendes à moyen et long terme

objectif de distribution d’un flux stable de dividendes à moyen et long terme La capacité d'exécution – équipe de Direction expérimentée qui rassemble des années d'expérience dans les domaines de la banque, des marchés publics et privés, de la structuration et de la gestion des risques

équipe de Direction expérimentée qui rassemble des années d'expérience dans les domaines de la banque, des marchés publics et privés, de la structuration et de la gestion des risques Un horizon d'investissement à court terme – entre 24 et 48 mois

entre 24 et 48 mois L’ambition de changer d'échelle – explorer le marché des fusions et acquisitions et consolider les actifs sous gestion pour conclure des accords plus importants et plus lucratifs

explorer le marché des fusions et acquisitions et consolider les actifs sous gestion pour conclure des accords plus importants et plus lucratifs Complémentarité des profils – 12 ans d’expertise du marché privé, plus de 22 ans d'expérience sur les marchés américains, ayant octroyé un avantage certain à Hamilton Global Opportunities au fil des années dans la recherche et la sélection de partenaires différenciants

12 ans d’expertise du marché privé, plus de 22 ans d'expérience sur les marchés américains, ayant octroyé un avantage certain à Hamilton Global Opportunities au fil des années dans la recherche et la sélection de partenaires différenciants Qualité du sourcing – accès privilégié à des opportunités uniques

accès privilégié à des opportunités uniques La dimension ESG / impact sociétal – focus essentiel de la stratégie d’investissement et un impératif pour la prochaine génération, toute entreprise pouvant être rentable et également responsable dans l'allocation des ressources

Partenaire de l’opération

Financial Advisor et Listing Sponsor

TP ICAP (Europe) SA

A propos de Hamilton Global Opportunities

Hamilton Global Opportunities SA (“HGO”) est une filiale de Hamilton Ventures fondée en 2009 par Sir Peter Middleton et Gustavo Perrotta pour saisir des opportunités d’investissement post-crise financière. Jusqu'à présent, Hamilton Ventures s'est concentré sur le conseil stratégique et les "club deals" pour des investissements directs dans des entreprises privées en phase de croissance. Au cours des 12 dernières années, l'équipe de gestion d'Hamilton a acquis une expérience considérable et a développé un palmarès unique en matière de structuration d'investissements directs et sur mesure dans un portefeuille d'entreprises de différents secteurs et zones géographiques. Grâce à son vaste réseau de conseillers, de banquiers, de co-investisseurs, de leaders industriels et de spécialistes sectoriels, Hamilton a réalisé des investissements dans les médias sociaux, les jeux-vidéos, les Nanotech, les Medtech et les Fintech en Europe et aux États-Unis. Au fur et à mesure du développement de la stratégie, une approche plus ciblée a été adoptée, avec une concentration accrue sur la Tech, la Fintech et la MedTech dans deux zones géographiques principales, la Silicon Valley et Israël.

