Hamilton Global Opportunities plc : annonce la réalisation d'un investissement dans Miami International Holdings, premier opérateur privé de plateformes multi-marchés aux États-Unis

Hamilton Global Opportunities plc (GB00BMDXQ672 - ALHGO.PA) annonce aujourd’hui une opération d’investissement d’un montant de 3 millions de dollars dans Miami International Holdings, Inc. (miaxoptions.com), l’un des principaux opérateurs sur le marché des options aux États-Unis.

Miami International Holdings, Inc. (MIH) est la société mère de plusieurs places boursières utilisant la plate-forme MIAX développée en propre pour le négoce de produits dérivés. Outre les trois marchés boursiers agréés aux États-Unis (Miami International Securities Exchange, LLC (MIAX®), MIAX Pearl, LLC (MIAX Pearl®) et MIAX Emerald, LLC (MIAX Emerald® et ensemble avec le MIAX et le MIAX Pearl, le MIAX Exchange Group™), MIH compte également parmi ses filiales le Minneapolis Grain Exchange, LLC, plate-forme de négociation et de compensation (Designated Contract Market (DCM) et Derivatives Clearing Organization (DCO)) agréée par la U.S. Commodity Futures Trading Commission, commission chargée de la réglementation du négoce de produits dérivés de denrées aux États-Unis, et la bourse des Bermudes, le Bermuda Stock Exchange. Opérant sous l’agrément boursier octroyé à MIAX Pearl, MIAX Pearl Equities™ est le premier marché entièrement numérisé, pour le négoce d’actions au comptant, développé par MIH. Les trois marchés d’options et le marché d’instruments à terme de MIH se classent ensemble au 15ème rang mondial en volume pour l’exécution d’ordres sur produits dérivés depuis le début de l’année 2021, selon les statistiques recueillies par l’association des bourses à terme Futures Industry Association (FIA).

Gustavo Perrotta, Fondateur et Directeur Général de Hamilton Global Opportunities plc, a déclaré : « Nous sommes satisfaits et enthousiastes quant à cette opportunité d’investissement dans cette entreprise unique, le dernier opérateur privé américain de plateformes boursières multi-marchés. L’équipe de direction a mis à profit son expérience approfondie pour réaliser et intégrer plusieurs acquisitions durant la phase de croissance, constituant ainsi une entreprise dotée d’une plate-forme technologique avancée largement adoptée aux États-Unis. »

A propos de Hamilton Global Opportunities plc

Hamilton Global Opportunities plc (“HGO”) est une société d’investissement cotée sur Euronext Growth et qui est concentrée sur des investissements en Tech, Fintech et Medtech principalement aux Etats Unis et Israel. L'équipe de gestion de HGO a une expérience considérable en matière de structuration d'investissements directs et sur mesure dans un portefeuille d'entreprises de différents secteurs et zones géographiques.

