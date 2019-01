PARIS, 2 janvier (Reuters) - L'ex-ministre socialiste Benoît Hamon a accusé mercredi Jean-Luc Mélenchon d'avoir "quitté les rives de la gauche", comme en témoignent selon lui les louanges que le chef de file de La France insoumise a adressées à Eric Drouet, figure des "Gilets jaunes".

"Je ne comprends plus ce que fait Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, il a quitté les rives de la gauche", a déclaré Benoît Hamon sur RTL en réponse à une question sur l'éloge publié par son ancien rival à la présidentielle de 2017.

Dans une note publiée le 31 décembre sur son site personnel, Jean-Luc Mélenchon a exprimé sa "fascination" pour Eric Drouet, comparé à un révolutionnaire du XVIIIe siècle, et salué à la fois sa "détermination" et son "incroyable aptitude au combat".

"Puisse cette année être la vôtre et celle du peuple redevenu souverain", a-t-il écrit, avant de conclure par un "merci, monsieur Drouet".

Ce chauffeur routier, sans affiliation politique, s'est rendu célèbre en publiant des vidéos sur les réseaux sociaux, ce qui lui a valu d'apparaître comme l'un des porte-parole de facto des "Gilets jaunes" puis d'être reçu fin novembre au ministère de la Transition écologique.

Interpellé fin décembre à Paris, il doit comparaître le 5 juin devant le tribunal correctionnel pour "port d'arme prohibé de catégorie D", "participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations" et "organisation illicite d'une manifestation sur la voie publique".

Il fait par ailleurs l'objet d'une enquête ouverte par le parquet de Paris après son appel à "entrer" à l'Elysée.

L'éloge de Jean-Luc Mélenchon relève du "petit commerce électoral", selon Benoît Hamon, qui reproche à son ancien confrère du Parti socialiste d'avoir "oublié ce que c'est la droite et la gauche".

"Non seulement on ne se parle pas mais on n'est pas prêts de se parler si ca continue comme ça", a ajouté l'ex-député, qui a quitté le PS pour fonder son propre mouvement, Générations.s.

Durant la présidentielle, les deux hommes ont noué des contacts, qui ont tourné court. (Simon Carraud, édité par Yves Clarisse)