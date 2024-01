Le groupe maritime allemand Hapag-Lloyd continuera d'acheminer ses navires autour du cap de Bonne-Espérance jusqu'à nouvel ordre en raison des attaques des Houthis contre les navires en mer Rouge, a-t-il déclaré lundi, après avoir annoncé qu'il mettait en place des corridors terrestres à travers l'Arabie saoudite afin d'atténuer l'impact sur ses activités.

"Nous continuons à surveiller et à examiner la situation en permanence. Dès que la situation changera et que la sécurité sera rétablie, nous ferons passer nos navires par la mer Rouge et le canal de Suez", a déclaré la compagnie.

Dans une déclaration antérieure adressée aux clients sur son site web, la compagnie a indiqué qu'elle offrirait des liaisons terrestres à partir de Jebel Ali, Dammam et Jubail pour son service de navette maritime au départ de Djeddah.

"Notre objectif est de fournir (aux clients) une solution d'urgence pratique pour surmonter cette fermeture inattendue jusqu'à ce que la situation en mer Rouge se soit normalisée", a déclaré la compagnie.

La société examine à intervalles réguliers si la navigation normale par le canal de Suez peut être rétablie.

Hapag-Lloyd propose régulièrement des services logistiques permettant d'acheminer les marchandises vers l'intérieur des terres à partir des ports, par la route ou le rail.

La compagnie maritime indique qu'elle possède 55 ports et 53 terminaux intérieurs dans la région du Moyen-Orient.