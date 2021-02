Hardbacon dévoile son intention de s'inscrire en Bourse en 2021

MONTRÉAL, 10 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hardbacon, qui s’est fait connaître avec son application de finances personnelles utilisée par plus de 25 000 Canadiens, vient d’annoncer son intention de s’inscrire en Bourse en 2021.



Forte de plus de 1000 actionnaires, l’entreprise est une pionnière en matière de sociofinancement en capital, ayant levé plus d’un million de dollars par l’entremise de ses deux premières rondes sur les plateformes réglementées GoTroo et FrontFundr.

«Après avoir validé notre modèle d’affaires en attirant des milliers d'utilisateurs satisfaits, il est temps pour nous de mettre le pied sur l’accélérateur, explique Julien Brault, PDG de Hardbacon. Cette introduction en Bourse va permettre à Hardbacon d'accélérer sa croissance et de procéder à des acquisitions stratégiques.»

Pour l'accompagner dans ses démarches, Hardbacon a retenu les services de l’avocat Michel Lebeuf, du cabinet Dunton Rainville, qui a aidé pas moins d’une trentaine d’entreprises à s’inscrire en Bourse au Canada ainsi qu’aux États-Unis.

Une nouvelle directrice des finances, Véronique Laberge, CPA, auditrice, se joint également à l’entreprise en prévision de son éventuelle entrée en Bourse. Véronique Laberge a plusieurs années d’expérience à titre de directrice financière de sociétés inscrites en Bourse.

« Le fait qu’on soit passé par le sociofinancement en capital nous a amenés à atteindre le nombre minimal d’actionnaires pour entrer en Bourse, mais aussi, nous oblige déjà à nous conformer à plusieurs des exigences imposées aux sociétés inscrites », explique Julien Brault, PDG de Hardbacon.

La décision de Hardbacon intervient à un moment où les premiers appels publics à l’épargne (PAPE) se multiplient au Canada. En effet, selon PwC Canada, la valeur des PAPE a bondi de 500% entre 2019 et 2020, pour atteindre 5 milliards de dollars.

À propos de Hardbacon

Bacon Financial Technologies, mieux connue sous le nom de sa marque Hardbacon, a pour mission d’aider les Canadiens à prendre de meilleures décisions financières, à s’enrichir et à atteindre leurs objectifs financiers. L’entreprise, qui a obtenu 1,1 million de dollars en financement, commercialise une application mobile qui se connecte au compte de ses utilisateurs, et les aide à planifier, budgéter et investir. Hardbacon permet aussi à ses utilisateurs de comparer différents services financiers tels que les cartes de crédit, comptes de banque, courtiers en ligne et robot-conseiller. L’entreprise commercialise également sa technologie auprès des institutions financières, afin de les aider à accélérer leur transformation numérique.