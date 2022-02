Hardbacon s'associe à HelloSafe pour tirer parti de ses outils de comparaison

Dans le cadre de ce partenariat, les visiteurs de Hellosafe.ca peuvent désormais profiter de la technologie de Hardbacon pour comparer des produits financiers

MONTRÉAL, 09 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hardbacon , une application de finances personnelles utilisée par plus de 35 000 Canadiens, annonce aujourd’hui un nouveau partenariat avec HelloSafe pour tirer parti du portefeuille de comparateur de produits financiers de Hardbacon .



HelloSafe est une plateforme de comparaison qui est en train de transformer le marché de l’assurance. Son site web Hellosafe.ça attire 2,5 millions de visiteurs par année partout au Canada, et il est reconnu comme un site de comparaison de premier ordre dans le secteur de l’assurance au Canada ainsi qu’en France, au Mexique et au Brésil, entre autres pays.

Dans le cadre de ce partenariat, les visiteurs de Hellosafe.ca peuvent désormais profiter de la technologie de Hardbacon pour comparer des produits financiers, y compris les cartes de crédit, les services bancaires et plus encore. Grâce au site HelloSafe, les comparateurs Hardbacon peuvent être facilement accessibles et utilisés.

Le partenariat permettra à un plus grand nombre de personnes d’accéder à la solution efficace de Hardbacon pour choisir les meilleurs produits financiers au Canada en fonction de leur profil unique. L’outil de comparaison fonctionne en quelques étapes simples et permet de faire un choix éclairé plus facilement.

« Hardbacon et HelloSafe ont un objectif commun : aider les gens à prendre de meilleures décisions financières », déclare Julien Brault, PDG de Hardbacon. « Je suis très fier de m’associer à HelloSafe, qui a bâti un auditoire impressionnant au Canada en un temps record grâce à son contenu exhaustif sur l’assurance et d’autres sujets liés aux finances personnelles. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Hardbacon et de partager leurs outils pour aider les Canadiens à magasiner les meilleurs produits financiers », ajoute Alexandre Desoutter, porte-parole d’HelloSafe Québec. Hardbacon offre la technologie la plus avancée et nous leur faisons confiance pour apporter les meilleures ressources à notre communauté. »

Les Canadiens peuvent maintenant magasiner et comparer des produits financiers sur les sites Hellosafe.ca et Hardbacon.ca.