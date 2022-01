Hardbacon s'associe à Métro Média pour lancer PARLONS BACON, une nouvelle destination de contenu dédiée aux finances personnelles

MONTRÉAL, 26 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hardbacon , une application de finances personnelles utilisée par plus de 35 000 Canadiens, annonce aujourd’hui un partenariat avec Métro Média pour lancer la marque PARLONS BACON.



Cette nouvelle destination de contenu, jumelée à la plateforme PARLONS CASH des éditions numériques et papier de Métro, relève le défi de démystifier les finances personnelles pour les millénariaux.

Dès aujourd'hui, PARLONS BACON est disponible sur le site Web du Journal Métro ainsi que dans les pages de son édition papier. Ces contenus seront par la suite déployés dans les 25 éditions de quartier publiées par Métro Média à Montréal et à Québec. L’objectif de cette nouvelle marque média est de diffuser du contenu qui démontre que les finances, ce n’est pas seulement une affaire de bas bruns; ça peut et doit aussi être divertissant!

PARLONS BACON traitera des sujets qui interpellent les 18-40 ans tels que : comment investir en Bourse de façon autonome, comment accéder à la propriété, comment gérer ses dettes, comment acheter des cryptomonnaies, et plus encore.

« Hardbacon a pour mission d’aider les Canadiens à prendre de meilleures décisions financières, explique Julien Brault, pdg de Hardbacon. On le fait par l’entremise de notre application de finances personnelles, mais de plus en plus, on le fait aussi par l’entremise d’articles qui, sur Hardbacon.ca, rejoignent chaque mois plus de 150 000 Canadiens. L’intérêt de s’associer à Métro Média est d’aller rejoindre un public plus jeune, diversifié et de plus en plus intéressé par les finances, l'investissement et l'accès à la propriété. »

À l'automne 2021, Métro Média a forgé sa nouvelle image et a pris un virage résolument numérique avec un site Web renouvelé et une toute nouvelle application mobile. L’ensemble de ses propriétés rejoint chaque semaine plus de 2,2 M de lecteurs engagés et d’utilisateurs branchés.

« Au cours des dernières années, l’intérêt pour les finances personnelles s’est accru chez les millénariaux, et nous sommes ravis de pouvoir maintenant mettre à profit l’expertise de Hardbacon pour partager du contenu aussi pertinent qu’inspirant avec notre auditoire », déclare Andrew Mulé, président de Métro Média.

Les contenus PARLONS BACON seront déployés chaque jour sur Journalmetro.com et l’application Métro, deux fois par mois dans la version papier du Journal Métro, et une fois par mois dans les journaux de quartier publiés par le groupe. La marque va également se déployer sur les médias sociaux de Hardbacon et de Métro Média, qui touchent un auditoire combiné de plus de 350 000 personnes.

À propos de Hardbacon

Hardbacon a pour mission d’aider les Canadiens à planifier, budgéter et investir. Hardbacon permet aussi à ses utilisateurs de comparer différents services financiers tels que les cartes de crédit , comptes de banque , courtiers en ligne et robot-conseillers . Vous pouvez télécharger Hardbacon dans l'App Store et sur Google Play Store.

À propos de Métro Média

Métro Média est une entreprise médiatique québécoise détenant le site Journalmetro.com, l’application Métro, le journal Métro et vingt-cinq publications de quartier distribuées à Montréal et Québec. Les propriétés rejoignent chaque semaine plus de 2,2 M de lecteurs engagés et d’utilisateurs branchés.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/924153dd-16ee-44a9-898b-ce8dfe75a975/fr