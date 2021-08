Harris cherche à diviser l'Asie pour les médias officiels chinois

HANOI/SHANGHAI, 25 août (Reuters) - Les médias officiels chinois ont accusé mercredi la vice-présidente américaine Kamala Harris de chercher à diviser la Chine et ses voisins d'Asie du Sud-Est après les commentaires selon lesquels Pékin utiliserait la coercition et l'intimidation pour appuyer ses revendications en mer de Chine méridionale.

Kamala Harris a fait ces déclarations lors d'un discours à Singapour mardi, alors qu'elle entame une visite de sept jours dans la région, visant à montrer la volonté des Etats-Unis de contrer l'influence de la Chine dans la région Indo-Pacifique.

"En pointant la Chine du doigt et en l'accusant de 'coercition' et d''intimidation', Kamala Harris a délibérément ignoré sa propre hypocrisie, tenant de contraindre et d'intimider les pays de la région pour qu'ils se joignent à Washington dans sa tentative de contenir la Chine", était-il dit dans un éditorial de China Daily.

L'administration américaine a qualifié la rivalité avec la Chine de "plus grand test géopolitique" du siècle et l'Asie du Sud-Est a vu les visites de représentants officiels américains se multiplier.

Mardi, l'arrivée au Vietnam de Kamala Harris a été retardée de quelques heures en raison d'inquiétudes suscitées par la survenue dans la capitale Hanoï d'un "incident de santé anormal" susceptible d'être apparenté au "syndrome de La Havane". (James Pearson à Hanoi et David Stanway à Shanghai; version française Camille Raynaud)