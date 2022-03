Harris en Pologne et en Roumanie pour parler des prochaines étapes de la réponse à l'invasion de l'Ukraine

WASHINGTON (Reuters) - La vice-présidente américaine Kamala Harris se rendra en Pologne et en Roumanie pour discuter des prochaines étapes de la réponse à l'invasion russe de l'Ukraine et assurer les dirigeants des deux pays du soutien des Etats-Unis.

Les deux pays, qui sont les membres les plus orientaux de l'Otan, sont de plus en plus anxieux face à l'attitude de la Russie dans la région.

Lors de sa visite, qui débutera jeudi, Kamala Harris se concentrera sur la façon dont les pays membres de l'Otan peuvent appliquer les sanctions économiques décidées et comment ils peuvent rester unis et avancer ensemble, a annoncé un responsable gouvernemental américain.

La vice-présidente ira également à la rencontre de réfugiés ukrainiens en Pologne et discutera de l'aide humanitaire et sécuritaire à apporter en Ukraine et dans la région. Plus de deux millions de personnes ont fui le conflit en Ukraine.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, également en visite dans la région, participera à la réunion qui se tiendra à Varsovie.

"La majorité des discussions que nous tiendrons dans ces deux capitales portera sur l'établissement des prochaines étapes et la manière de faire avancer les choses", a expliqué un responsable.

(Reportage Nandita Bose; version française Camille Raynaud)