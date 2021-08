Harris fait son entrée dans le marché des solutions de recrutement en ligne avec l'acquisition de la plateforme québécoise Jobillico!

QUÉBEC, 12 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harris, fournisseur et acquéreur de logiciels servant des marchés verticaux, fait son entrée dans le marché des solutions de recrutement en ligne avec l'acquisition du site d’emplois québécois Jobillico.



Comptant plus de 3 millions d’utilisateurs au Canada, Jobillico aide un réseau composé de plus de 5000 employeurs à recruter les meilleurs talents à l’aide d’une plateforme numérique principalement développée et maintenue par son équipe de Québec. Pour Serge Lavallée, président et cofondateur de Jobillico, cette annonce est une excellente nouvelle pour l'avenir de l'entreprise : « Harris a démontré un engagement ferme envers nos clients, nos employés et notre produit, et je suis convaincu que cette acquisition ne fera qu’avancer l’entreprise. »

Jobillico bénéficiera de la philosophie de Harris, qui consiste à assurer la continuité, la croissance et la prospérité de ses acquisitions en leur accordant du soutien, mais aussi de l'autonomie. « Je suis très fier d’accueillir Jobillico au sein de notre groupe. Cela représente l’addition d’un groupe de personnes talentueuses à notre organisation, leur donnant ainsi accès à un vaste réseau d’expertise et de savoir-faire. Cette acquisition s’inscrit dans notre vision d’élargir le spectre de nos solutions s’adressant aux entreprises provenant de multiples industries du Québec et du Canada », ajoute Sylvain Gauthier, Président de Groupe chez Harris.

À propos de Jobillico Inc. (Jobillico)

Fondée en 2010, Jobillico est une équipe de plus de 70 mordus de technologies RH qui mettent tout en œuvre pour aider les entreprises à trouver les meilleurs talents au pays. Jobillico est 100% canadienne, bilingue, possède une expertise locale, opère une croissance rapide, et est présente dans toutes les provinces canadiennes.

À propos de N. Harris Computer Corporation (Harris)

Harris acquiert des entreprises de logiciels, les gère en utilisant les meilleures pratiques de l’industrie et les construit pour l’avenir. Grâce à ses acquisitions, Harris s’est considérablement développée à partir de ses racines dans les secteurs des services publics, des administrations locales, de l’éducation, du secteur privé et de la santé pour exploiter plus de 160 entreprises dans le monde dans plus de 20 industries. Harris est un groupe d’exploitation de Constellation Software Inc (TSX : CSU), l’un des acquéreurs de logiciels les plus actifs en Amérique du Nord.

