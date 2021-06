Harris va diriger les efforts de l'administration Biden en matière de droits de vote

par Nandita Bose

WASHINGTON, 1er juin (Reuters) - Le président américain Joe Biden a annoncé mardi que la vice-présidente Kamala Harris dirigerait les efforts de l'administration en matière de droit de vote, alors que les législateurs républicains des Etats du pays tentent d'adopter des mesures restreignant l'accès au vote.

Les efforts déployés par certains Etats dirigés par des républicains pour adopter des lois restrictives, qui, selon la Maison blanche et des groupes de défense des droits civils, rendent l'accès au vote des Américains plus difficile, font suite à l'échec de Donald Trump à l'élection présidentielle de 2020. Le président Biden a déclaré que les droits de vote aux États-Unis sont "attaqués" avec une intensité qu'il n'a jamais vue auparavant. "C'est tout simplement anti-américain", a-t-il déclaré, lors de son discours en Oklahoma lors du 100e anniversaire du massacre de Tulsa.

"Je demande à la vice-présidente Harris de contribuer à ces efforts, de les diriger parmi ses nombreuses autres responsabilités. Avec son leadership et votre soutien, nous allons vaincre à nouveau... Cela va demander beaucoup de travail", a déclaré Joe Biden.

Diriger la charge sur le droit de vote est la deuxième mission de premier plan de la vice-présidente en moins de trois mois. En mars, Joe Biden a confié à Kamala Harris le soin de diriger les efforts déployés par les Etats-Unis auprès du Mexique et des pays du Triangle du Nord (Honduras, Salvador et Guatemala) en vue d'y améliorer les conditions de vie et de réduire la migration en provenance de la région par le biais de la diplomatie.

"Lors des dernières élections, plus de gens ont voté que jamais auparavant. Depuis lors, plus de 380 projets de loi ont été introduits à travers le pays qui rendraient plus difficile le vote des Américains", a déclaré Kamala Harris dans un communiqué.

"Notre administration ne restera pas inactive face à tout effort visant à empêcher les Américains de voter... Nous devons protéger le droit fondamental de voter pour tous les Américains, quel que soit leur lieu de résidence", a-t-elle ajouté. (version française Camille Raynaud)