Les quatre n'avaient pas été vus aussi proches les uns des autres depuis.

Le porte-parole de William a déclaré qu'il avait invité Harry et Meghan, officiellement connus sous le nom de Duc et Duchesse de Sussex, à se joindre à lui et Kate alors qu'ils examinaient les fleurs et s'adressaient à la foule qui bordait l'entrée du château de Windsor.

La vue des deux couples ensemble suscitera l'espoir d'un rapprochement à la suite du décès du plus ancien monarque régnant en Grande-Bretagne.