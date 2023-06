Le prince Harry est de retour à la Haute Cour de Londres mercredi pour une deuxième journée d'interrogatoire sur ses affirmations selon lesquelles les tabloïds britanniques l'ont pris pour cible en pratiquant le piratage téléphonique et d'autres comportements illégaux.

Le prince, qui est devenu mardi le premier membre de la famille royale britannique à comparaître à la barre des témoins depuis plus d'un siècle, a déclaré que la presse avait détruit ses relations et qu'il pensait que les médias britanniques et leur gouvernement avaient touché le fond.

Il a fait face à près de cinq heures de contre-interrogatoire de la part d'Andrew Green, l'avocat de Mirror Group Newspapers (MGN), l'éditeur du Daily Mirror, du Sunday Mirror et du Sunday People, que lui et 100 autres personnes poursuivent en justice pour des allégations de collecte illégale et généralisée d'informations entre 1991 et 2011.

Dans une déclaration écrite de 50 pages et lors des interrogatoires, il a déclaré que la presse avait du sang sur les mains, qu'elle avait détruit son adolescence, ruiné ses relations avec ses amis et ses petites amies, et semé la paranoïa et la méfiance depuis 1996, alors qu'il était écolier.

Sa colère face aux suggestions de sa mère, la princesse Diana, victime d'un piratage téléphonique avant sa mort en 1997, était également évidente.

"Je subis l'hostilité de la presse depuis que je suis né", a-t-il déclaré, qualifiant ce comportement de "vil".

Harry, le premier membre de la famille royale britannique à témoigner depuis 130 ans, est apparu détendu mais s'est exprimé avec fermeté, alors que Mme Green l'interrogeait en détail sur 33 articles de presse, dont Harry affirme que les détails ont été obtenus de manière illégale.

À plusieurs reprises, M. Green a qualifié les allégations du prince de "spéculation totale".

Harry et son épouse américaine Meghan se sont retirés de leurs fonctions royales en 2020, l'intrusion de la presse ayant été citée comme un facteur clé dans leur décision de s'installer aux États-Unis.

Ils ont depuis cessé de coopérer avec les plus grands tabloïds britanniques, dont beaucoup ont été poursuivis ou sont poursuivis dans des affaires similaires.

Certains tabloïds ont réagi avec cynisme à la prestation de Harry au tribunal.

"Harry a dû se languir de l'étreinte schmaltzy d'Oprah", pouvait-on lire en première page du Daily Mail, en référence à l'interview du couple avec Oprah Winfrey en 2021.

MGN, qui appartient désormais à Reach, a déjà admis que ses titres étaient impliqués dans le piratage téléphonique, réglant plus de 600 plaintes, mais M. Green a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve que Harry ait jamais été victime de ce piratage.

Il a affirmé que certaines des informations personnelles provenaient de hauts fonctionnaires du palais de Buckingham ou leur avaient été communiquées avec leur consentement.

Harry et les autres plaignants soutiennent cependant, au cours des sept semaines de procès, que les rédacteurs en chef et les cadres de MGN étaient au courant de ce comportement illégal et l'ont approuvé.