Harvest nomme une Responsable Marketing et Communication

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Harvest, numéro 1 de l’édition de solutions digitales pour les métiers du conseil financier et patrimonial, annonce la nomination de Cécile Roquelaure au poste de Responsable Marketing et Communication. Forte de sa connaissance du marché de la gestion privée et des CGPI, elle aura notamment pour mission de servir la croissance organique d’Harvest en mettant un accent tout particulier sur les produits accélérateurs de transformation digitale pour ses clients.Collaboratrice directe de Brice Pineau, Cécile Roquelaure aura sous sa responsabilité une équipe de 3 personnes en charge des gammes de produits, du marketing opérationnel, de l'événementiel, du site internet et des réseaux sociaux au service de la conquête et fidélisation des clients, de la notoriété et de la valorisation de la marque employeur.Depuis 2014, Cécile Roquelaure (43 ans, DEES Marketing) occupait les fonctions de Directrice Communication et Etudes du courtier en crédit Empruntis où elle était notamment en charge du développement de la notoriété et de l'image de son site Internet ainsi que de son réseau d'agences. Auparavant, elle a accompagné pendant 14 ans les transformations digitales du secteur financier au sein du groupe BPCE.