Harvest rachète Quantalys

Harvest, spécialiste des des solutions logicielles et digitales dans les métiers du patrimoine,et expert de l'information patrimoniale, et Quantalys, société spécialisée dans les données, la construction de portefeuilles, l'analyse et la notation financière, se rapprochent.



" Après Fidroit en décembre 2020, cette nouvelle acquisition s'inscrit parfaitement dans la stratégie " Conquête 2025 " de notre Groupe : unir les leaders des solutions logicielles patrimoniales et financières en Europe et dans le monde" précise Virginie Fauvel, CEO Harvest et PDG du nouvel ensemble.



Le groupe devient ainsi l'acteur "central et clé" sur le marché français de l'épargne, de la distribution des fonds et des produits financiers, avec l'offre de produits la plus complète couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur des professionnels du patrimoine et de la finance. Le nouvel ensemble opérera en France, en Italie, au Luxembourg, en Belgique et en Suisse.