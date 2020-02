Harvey Weinstein reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol

NEW YORK, 24 février (Reuters) - Harvey Weinstein a été reconnu coupable lundi d'agression sexuelle et de viol par un tribunal new-yorkais et risque 25 ans de prison.

L'ancien producteur de cinéma, longtemps considéré comme l'un des plus influents d'Hollywood, a été reconnu coupable d'agression sexuelle contre l'ancienne assistante de production Mimi Haleyi en 2006 et de viol contre Jessica Mann, qui aspirait à devenir actrice, en 2013.

Harvey Weinstein a été acquitté du chef d'accusation d'agression sexuelle avec violences ou menaces ("predatory sexual assault"), passible de la réclusion à perpétuité.

Il avait plaidé non coupable et affirmait n'avoir eu que des relations sexuelles consenties. (Brendan Pierson, version française Jean-Stéphane Brosse)