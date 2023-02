Hausse de 1% des nouvelles mises en circulation en janvier

Zurich (awp) - Les nouvelles mises en circulation ont augmenté de 1% en janvier sur un an. Elles ont atteint 21'116 véhicules routiers, indique jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans son relevé mensuel.

Pour les voitures de tourisme, la hausse atteint 3% à 16'455 véhicules. La croissance a été portée par les propulsions alternatives, soit l'hybride (+22%) et l'électrique (+32%), seules catégories à enregistrer une progression, avec respectivement 4771 et 2831 véhicules de tourisme.

A l'inverse, les voitures à essence (-6%) et surtout diesel (-21%) ont essuyé un fort repli, avec respectivement 5924 et 1625 véhicules. L'hybride rechargeable (-17%) n'a pas non plus été plébiscité, avec 1294 nouvelles mises en circulation.

Quant aux voitures fonctionnant avec d'autres types de carburants, comme le gaz ou l'hydrogène, les nouvelles mises en circulation restent anecdotique avec un total de 10.

Parmi les autres catégories d'engins motorisés, les camions et véhicules utilitaires ont enregistré une hausse de 3,6% des nouvelles mises en circulation. Les motos ont quant à elles essuyé un repli de 8,3% à 1364.

ol/jh