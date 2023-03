Berne (awp/ats) - La fréquentation de CarPostal a retrouvé son niveau d'avant le Covid. L'entreprise a transporté plus de 156 millions de personnes l'an dernier en Suisse, une hausse de 15,5% sur un an.

Avec la levée des restrictions liées au coronavirus, la demande a repris dans toutes les régions du pays, écrit mercredi CarPostal dans un communiqué. Le record historique de fréquentation, 167 millions de voyageurs en 2019, n'est plus si loin.

Au total, 2279 cars postaux ont sillonné le pays pour accomplir 133,7 millions de kilomètres en 2022. Ils ont desservi 911 lignes, pour 11'268 arrêts. Le réseau s'étale sur 18'191 km. CarPostal dispose de 60 véhicules à propulsion électrique ou diesel hybrique, précise le communiqué.

Au 31 décembre dernier, l'entreprise employait 3141 personnes (+118 sur un an). CarPostal mise de plus en plus sur la mobilité électrique. Depuis juin 2022, le premier car électrique de Suisse romande circule sur des lignes régulières.

ats/ol