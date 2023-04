L'opérateur de la bourse de Hong Kong a annoncé mercredi une augmentation de 28% de ses bénéfices au premier trimestre. Le bénéfice attribuable à Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd (HKEX) au premier trimestre a augmenté à 3,41 milliards de dollars HK (434 millions de dollars) contre 2,67 milliards de dollars HK au cours de la même période en 2022, selon ses résultats.

HKEX a déclaré que ses revenus au premier trimestre étaient en hausse de 19% à 5,56 milliards de dollars HK, le deuxième plus élevé jamais enregistré, principalement en raison de l'augmentation des revenus d'investissement nets provenant des fonds de marge et des fonds de la chambre de compensation.

Les actions de HKEX ont grimpé de plus de 1 % à la suite de la hausse des bénéfices, à la reprise de la séance de l'après-midi.

"L'année a démarré sur les chapeaux de roue, le HKEX ayant enregistré l'un des meilleurs trimestres de son histoire", a déclaré Nicolas Aguzin, directeur général du HKEX.

"Malgré la fragilité économique qui affecte les volumes de marché dans le monde entier, notre marché des produits dérivés s'est renforcé au cours de ce trimestre", a-t-il ajouté.

L'augmentation des bénéfices de la HKEX survient alors que des conditions macroéconomiques difficiles continuent d'affecter les marchés de capitaux.

Les offres publiques initiales (IPO) à Hong Kong ont totalisé 508,3 millions de dollars au premier trimestre, soit une réduction de plus de moitié par rapport aux 1,2 milliard de dollars enregistrés à la même période l'année dernière, selon les données de Refinitiv.

Les frais de négociation des produits d'actions de HKEX pour le premier trimestre se sont élevés à 836 millions de dollars, soit une baisse de 13 % par rapport au total des frais de négociation et des tarifs de 962 millions de dollars au premier trimestre de l'année dernière.

La bourse a également fait état d'une baisse des frais de compensation et de règlement, la raison principale étant la diminution du nombre de transactions.

La bourse et la chambre de compensation ont ajouté plus de jours de négociation à leur calendrier de connexion des actions et ont élargi les actions éligibles par le biais du système au cours du premier trimestre.

Elle a également lancé un nouveau régime d'inscription des sociétés technologiques spécialisées le 31 mars, en adoptant des seuils de revenus moins élevés.

À la fin du mois de mars, elle avait plus de 90 demandes actives dans le pipeline des introductions en bourse.

(1 $ = 7,8439 dollars de Hong Kong)