Europe : Hausse des Bourses européennes, portées par l'espoir de mesures de soutien à

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi, dans l'espoir de mesures supplémentaires de soutien aux grandes économies mondiales menacées de ralentissement et d'un apaisement des tensions commerciales sino-américaines.

Cette progression des marchés intervient alors que sont attendues cette semaine des déclarations de Banques centrales et de gouvernements de plusieurs puissances économiques.

"Des minutes de la Banque centrale australienne, de la Fed et de la BCE vont être suivies de la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole (aux Etats-Unis) et des rencontres du G7", a énuméré Joshua Mahony, analyste chez IG.

"Le rebond d'aujourd'hui montre à quel point les marchés tablent sur des commentaires accommodants", annonciateurs d'éventuelles mesures de soutien à l'économie, a-t-il ajouté.

Alors que la Banque centrale allemande a averti lundi que la première économie européenne pourrait entrer en récession au troisième trimestre, Berlin pourrait ainsi --selon des informations de presse-- débloquer une enveloppe de 50 milliards d'euros en cas de crise économique.

Autre espoir des places boursières: la diminution des tensions commerciales sino-américaines. Le principal conseiller économique de Donald Trump, Larry Kudlow, a assuré dimanche que les deux pays tentaient activement de remettre les négociations sur les rails.

La question ne sera pas résolue "à court terme, mais le marché a décidé de voir le verre à moitié plein", a expliqué Mikaël Jacoby, responsable du courtage Europe continentale de Oddo BHF Securities

Wall Street progressait lundi, elle aussi portée par la remontée des taux obligataires, mais également par la prolongation par Washington de la période d'exemption accordée au géant chinois des télécoms Huawei pour réaliser des achats ou fournir ses clients aux Etats-Unis.

Les marchés accueillaient positivement le nouveau répit de trois mois accordé à Huawei et à certains de ses clients et fournisseurs américains, interprété comme un geste de conciliation dans la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis.

A New York, vers 16H30 GMT, le Dow Jones Industrial Average progressait de 0,94%, l'indice Nasdaq de 1,43% et l'indice élargi S&P 500 de 1,16%.

L'Eurostoxx 50 a progressé de 1,00%.

Du côté des valeurs

- LE SECTEUR MINIER SE REPREND

Les entreprises du secteur minier, qui avaient connu la semaine dernière des séances difficiles marquées par la guerre commerciale sino-américaine, ont repris des couleurs lundi: Glencore a progressé de 3,81% à 232,95 pence, Antofagasta de 3,06% à 815,40 pence et Anglo American de 2,43% à 1.739,60 pence.

- LA METALLURGIE DANS LE VERT

Les titres de la métallurgie, qui chutaient la semaine dernière à cause d'un indicateur chinois décevant, sont remontés lundi à la Bourse de Paris, comme Eramet (+0,77% à 39,22 euros), Aperam (+3,91% à 20,46 euros), ArcelorMittal (+3,62% à 12,20 euros) et Vallourec (+4,57% à 2,45 euros).

- LE PARTENAIRE DE HUAWEI BONDIT

Au MDax de Francfort, le fabricant de semi-conducteurs Infineon a profité de l'annonce américaine sur Huawei, avec lequel il entretient des liens commerciaux, et a terminé en hausse de 3,79% à 15,76 euros.

Les indices en un coup d'oeil

Paris - CAC 40: +1,34% à 5.371,56 points

Francfort - Dax: +1,32% à 11.715,3 points

Londres - FTSE 100: +1,02% à 7.189,65 points

Milan - FTSE MIB: +1,93% à 20.715,4 points

Madrid - IBEX 35: +0,73% à 8.733,30 points

Lisbonne - PSI 20: +0,98% à 4.851,39 points

Bourse suisse - SMI: +1,00% à 9.825,59 points

Amsterdam - AEX: +1,10% à 547,91 points

Bruxelles - BEL 20: +0,69% à 3.522,42 points

