Hausse des actions avec l'espoir d'une inflexion de la Fed

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont fini en hausse mercredi, l'annonce par la Banque du Canada d'une hausse de taux moins importante que prévu renforçant les spéculations sur un éventuel ralentissement du resserrement monétaire des autres grandes banques centrales.

À Paris, le CAC 40 a pris 0,41% à 6.276,31 points. Le Footsie britannique a gagné 0,61% et le Dax allemand a avancé de 1,09%.

L'indice EuroStoxx 50 a terminé sur un gain de 0,55%, le FTSEurofirst 300 de 0,51% et le Stoxx 600 de 0,66%. Ce dernier clôture à son plus haut niveau depuis le 20 septembre.

Les indices européens ont accentué leur progression après l'annonce par la banque centrale du Canada (BoC) d'une augmentation de 50 points de base de son taux directeur alors que les marchés s'attendaient à un relèvement de 75 points. L'institution a en outre publié des prévisions de croissance plus pessimistes pour 2022 et 2023.

"Cela suggère que les banques centrales commencent à se rendre compte que des hausses de taux trop agressives pourraient faire plus de mal que de bien", a déclaré Michael Hewson chez CMC Markets.

"Les marchés se demandent aussi si la Fed pourrait suivre cet exemple la semaine prochaine après une nouvelle série de mauvais chiffres sur le logement aux Etats-Unis", a ajouté l'analyste.

Après la baisse des prix immobiliers de 0,9% d'un mois sur l'autre en août annoncée mardi, les investisseurs ont en effet pris connaissance d'un recul de 10,9% des ventes de logements neufs en septembre, dernière illustration de l'impact des taux hypothécaires élevés sur le marché américain.

Bien qu'une hausse des taux de la Fed de trois quarts de points le 2 novembre reste le scénario privilégie par les investisseurs, la probabilité estimée d'un relèvement de même ampleur en décembre est revue à la baisse, selon le baromètre FedWatch, à 38,6% contre 50,8% mardi et 77% il y a une semaine.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones (+0,93%) et le S&P-500 (+0,54%) étaient orientés à la hausse tandis que le Nasdaq Composite reculait de 0,3%, pénalisé par les résultats et prévisions décevantes de Microsoft (-5,6%) et Alphabet (-6,3%).

VALEURS

Parmi l'avalanche de résultats publiés en Europe, ceux de Thales (+3,82%), Vinci (+2,04%), Atos (+14,03%) ou encore Sodexo (+3,81%) ont été bien accueillis.

Mais pas ceux de Dassault Systèmes (-2,75%), Heineken (-5,40%), Reckitt Benckiser (-4,09%) et ASM International (-7,77%).

Hors résultats, Orpea a dévissé de -33,34% après avoir annoncé l'ouverture d'une procédure amiable de conciliation afin de renégocier sa dette avec ses créanciers.

TAUX/CHANGES

Les rendements des obligations d'Etat de référence en Europe ont bouclé la séance en baisse et ceux des Treasuries sont aussi orientés à la baisse avec les spéculations sur un ralentissement du rythme de hausses de taux de la Fed à partir de décembre.

Le rendement du Bund à dix ans est tombé à son plus bas niveau en près de 20 jours à 2,115% et son équivalent américain perdait quasiment dix points de base à 4,0152%.

Pour cette même raison, le dollar recule de 1,01% face à un panier de devises internationales. L'euro en profite pour remonter à plus de un dollar pour la première fois depuis le 20 septembre.

PÉTROLE

Le recul du dollar et l'annonce par l'Energy Information Administration (EIA) américaine du record inscrit par les exportations de pétrole la semaine passée apportent un soutien aux cours du brut.

Le Brent gagne 2,54% à 95,9 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 3,28% à 88,12 dollars.

A L'AGENDA JEUDI

Jeudi, les regards seront portés sur la Banque centrale européenne qui publiera sa décision sur les taux à 12h15 GMT et une hausse de 75 points de base est largement anticipée par les acteurs du marchés.

(Laetitia Volga, édité par Tangi Salaün)

