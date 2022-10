Hausse des actions et baisse des rendements, les investisseurs s'intéressant au ralentissement de l'activité manufacturière

Les actions américaines et les prix du pétrole ont bondi lundi, les investisseurs donnant le coup d'envoi du dernier trimestre de l'année en gardant un œil sur un éventuel ralentissement économique.

Les trois principaux indices boursiers américains étaient en hausse dans les échanges de la mi-journée, l'indice Dow Jones Industrial Average ayant bondi de 2,09 %. Le S&P 500 était en hausse de 1,88%, tandis que le Nasdaq Composite a ajouté 1,44%.

L'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de 45 nations, était en hausse de 1,485%.

Les actions ont augmenté après un troisième trimestre brutal de fortes baisses. De nouvelles données montrant que l'activité manufacturière américaine a progressé à son rythme le plus lent en près de 2 ans et demi ont redonné vie aux actions, dans l'idée que la faiblesse économique pourrait ralentir l'inflation et les efforts de la Réserve fédérale pour continuer à relever les taux d'intérêt.

"Les traders considèrent qu'une mauvaise nouvelle pour l'économie est une bonne nouvelle pour le marché boursier", a déclaré David Madden, analyste de marché chez Equiti Capital. "L'inflation élevée est la raison pour laquelle la Fed resserre sa politique monétaire et, compte tenu de la baisse des prix payés, nous pourrions assister à de nouveaux signes indiquant que nous avons dépassé le pic d'inflation."

Les investisseurs auront une foule de nouvelles données économiques à traiter cette semaine, avec en point d'orgue le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis prévu vendredi. Comme pour le secteur manufacturier, des signes de ralentissement dans ces données pourraient montrer que les hausses de taux ont l'effet escompté de ralentir l'économie et l'inflation, bien que les responsables de la Fed maintiennent qu'ils ne changeront pas de cap tant que la hausse des prix ne sera pas maîtrisée.

"Avec le marché du travail qui semble encore assez tendu et la forte croissance des salaires, il faudra plus que ces indicateurs mensuels mous pour faire sortir la Fed du sentier de la guerre contre l'inflation", a déclaré Bill Adams, économiste en chef de la Comerica Bank.

LE PÉTROLE GRIMPE

Les prix du brut ont bondi après que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, un groupe connu sous le nom d'OPEP+, ont déclaré qu'ils envisageraient de réduire la production. La baisse des attentes en matière d'offre a contribué à faire grimper le prix du Brent de 3,51 % à 88,13 $ le baril. Le pétrole brut américain était en hausse de 4 % à 82,70 $ le baril.

La nouvelle de la décision du gouvernement britannique d'abandonner ses projets de réduction d'impôts a contribué à faire baisser les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans, dont le dernier rendement était de 3,6406 %.

La livre sterling a bondi contre le dollar lundi à la suite de l'abandon de la réduction d'impôts par la Grande-Bretagne, inversant une baisse brutale et bondissant de près de 1 % dans les échanges de l'après-midi. Le dollar, valeur refuge, a également reculé plus largement lundi, l'indice du dollar, qui suit le billet vert par rapport à un panier de six devises, ayant chuté de 0,23 %.

Les baisses des rendements du Trésor et du dollar ont également aidé les prix de l'or à grimper, le prix au comptant de l'or augmentant de 1,91 % à 1 691,30 $ l'once.