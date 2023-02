Hausse des contrats à terme après la pire déroute hebdomadaire de Wall street en 2023

Le Dow, indice de référence, a effacé ses gains depuis le début de l'année après la chute de vendredi et le S&P 500 a enregistré sa troisième semaine consécutive de pertes en raison de données économiques plus fortes que prévu et de signes d'inflation élevée.

Les contrats à terme laissent entrevoir une légère reprise du sentiment du marché lundi, car certaines des valeurs de croissance sensibles aux taux d'intérêt ont augmenté dans les échanges de prémarchés.

Tesla a augmenté de 2 % après que le constructeur de voitures électriques a déclaré que son usine de Brandebourg, près de Berlin, produit 4 000 voitures par semaine, soit trois semaines d'avance sur le calendrier, selon un récent plan de production examiné par Reuters.

Toutefois, les rendements du Trésor américain ont continué à augmenter, le rendement des obligations à deux ans, qui sont les plus sensibles aux attentes en matière de taux d'intérêt à court terme, ayant atteint 4,84 % pour toucher son niveau le plus élevé depuis le 4 novembre.

Certains traders parient même sur une hausse des taux de 50 points de base en mars, bien que les chances soient faibles, à environ 25 %, après que les données de la semaine dernière aient montré que l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle, la mesure par laquelle la Fed évalue son objectif d'inflation de 2 %, a augmenté de 5,4 % le mois dernier par rapport à l'année précédente.

À 05h44 ET, les e-minis du Dow étaient en hausse de 135 points, soit 0,41%, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 18,25 points, soit 0,46%, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 64 points, soit 0,53%.

Seagen Inc a bondi de 14,9 % après que le Wall street Journal a rapporté que Pfizer était en pourparlers préliminaires pour acquérir la société de biotechnologie. Les actions de Pfizer ont glissé de 2,2 %.

L'opérateur ferroviaire américain Union Pacific a bondi de 6,4 % après que le directeur général Lance Fritz a déclaré qu'il quitterait ses fonctions cette année, une décision qui fait suite aux appels du fonds spéculatif Soroban Capital Partners en faveur de son éviction.