Hausse des contrats à terme le premier jour de négociation de 2023

Les principaux indices de Wall street ont terminé l'année 2022 avec leurs plus fortes pertes annuelles depuis 2008, avec en toile de fond le rythme de hausse des taux de la banque centrale américaine le plus rapide depuis les années 1980.

L'indice de référence S&P 500 a perdu 19,4 % en 2022, marquant une baisse d'environ 8 000 milliards de dollars de la capitalisation boursière, tandis que le Nasdaq, très technologique, a chuté de 33,1 %.

Alors que les investisseurs reviennent des vacances du Nouvel An, l'attention se porte désormais sur la probabilité d'une récession suite à un resserrement agressif de la politique monétaire.

Le directeur du Fonds monétaire international a également averti que l'année 2023 s'annonce difficile, car les États-Unis, l'Europe et la Chine connaissent tous un affaiblissement de l'activité économique.

Les investisseurs suivront de près le procès-verbal de la réunion de politique générale de la Fed en décembre, au cours de laquelle la banque centrale a relevé les taux d'intérêt de 50 points de base après quatre hausses consécutives de 75 points de base et a signalé que les taux pourraient rester plus élevés pendant un certain temps.

Le procès-verbal doit être publié mercredi.

"Ce qui va vraiment être très important pour les actions américaines cette semaine, ce sont les minutes du FOMC, qui vont probablement reconfirmer à quel point la Fed est sérieuse dans sa lutte contre l'inflation", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

Les données économiques attendues cette semaine comprennent le rapport sur les emplois non agricoles de décembre ainsi que les données manufacturières, qui donneront des indices supplémentaires sur la force de l'économie et du marché du travail.

Les participants au marché monétaire voient une probabilité de 68,8 % que la banque centrale augmente le taux de référence de 25 points de base pour le porter à 4,50 %-4,75 % en février, avec un pic à 4,94 % en juin.

À 5 h 56 HE, les e-minis du Dow étaient en hausse de 298 points, soit 0,90 %, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 38,5 points, soit 1,00 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 129,75 points, soit 1,18 %.

Tesla Inc a chuté de 2,6 % dans les échanges de prémarchés, le constructeur de véhicules électriques ayant manqué les estimations de Wall street concernant les livraisons pour le quatrième trimestre de 2022.