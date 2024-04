Les cours du soja au Chicago Board of Trade (CBOT) ont progressé lundi, tandis que les cours du maïs et du blé ont baissé, compte tenu des rapports faisant état de stocks élevés depuis plusieurs années pour ces trois céréales.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) avait augmenté de 0,25% à 11,94-1/2 dollars le boisseau à 0109 GMT, tandis que le blé du CBOT était en baisse de 0,31% à 5,58-1/2 dollars le boisseau et le maïs a chuté de 0,68% à 4,39 dollars le boisseau.

* Les agriculteurs américains prévoient de réduire les plantations de maïs plus que prévu en 2024 tout en augmentant les semis de soja, a déclaré le ministère américain de l'Agriculture (USDA), alors que les faibles prix des cultures et les coûts élevés des intrants amènent de nombreux agriculteurs à chercher à réduire leurs dépenses.

* Dans un rapport trimestriel distinct sur les stocks de céréales, l'USDA a indiqué que les stocks de maïs américain au 1er mars avaient atteint 8,347 milliards de boisseaux, soit le niveau le plus élevé depuis cinq ans. Les stocks de soja ont atteint leur plus haut niveau en deux ans, soit 1,845 milliard de boisseaux, tandis que les stocks de blé ont augmenté à 1,087 milliard de boisseaux, soit leur plus haut niveau en trois ans.

* Les spéculateurs ont maintenu leur position courte sur le maïs à Chicago avant que le gouvernement américain n'annonce que les agriculteurs américains ont planté moins d'acres de maïs que prévu. Au cours de la semaine qui s'est achevée le 26 mars, les gestionnaires de fonds ont légèrement augmenté leur position courte nette sur les contrats à terme et les options sur le maïs du CBOT, à 251 730 contrats contre 242 988 la semaine précédente, principalement en raison de nouvelles positions courtes brutes, a déclaré Karen Braun, analyste de marché chez Reuters.

* L'Égypte s'est fixé pour objectif d'acheter 3,5 millions de tonnes de blé local au cours de la campagne d'approvisionnement de 2024, a déclaré le ministre de l'approvisionnement du pays, Aly Moselhy.

* Un navire chargé par TD RIF, l'un des principaux exportateurs russes de céréales, a quitté un port de la mer Noire après que sa cargaison a été certifiée exempte de parasites et de maladies. Rosselkhoznadzor, l'organisme de surveillance de l'agriculture du pays, a déclaré précédemment qu'il y avait eu une augmentation des demandes de la part des pays importateurs indiquant que les cargaisons de céréales russes ne répondaient pas aux exigences de quarantaine, y compris une cargaison de TD RIF. Les données du LSEG ont confirmé que le navire de 21 964 tonnes avait quitté le port russe de Kavkaz, sur la mer Noire.

* Toutes les régions ukrainiennes ont commencé les semailles de 2024, ensemençant près de 500 000 hectares de cultures de printemps, y compris le tournesol, la betterave sucrière et le soja. Les agriculteurs ukrainiens pourraient augmenter la superficie ensemencée en soja cette année de 23,5 % pour atteindre 2,199 millions d'hectares à partir de 2023, tout en réduisant la superficie ensemencée en maïs de 4,5 % pour atteindre 3,863 millions d'hectares.

* L'Arabie saoudite a lancé un appel d'offres pour l'achat de 595 000 tonnes de blé pour les livraisons de juin-juillet, a déclaré l'Autorité générale de sécurité alimentaire (GFSA), l'organisme public chargé de l'achat du blé.

* L'état des cultures françaises de blé tendre est resté stable la semaine dernière, bien qu'il soit le plus mauvais depuis quatre ans, selon les données de l'office agricole FranceAgriMer vendredi. Le temps humide qui sévit depuis l'automne a perturbé les semis et le développement précoce des cultures en France, premier producteur de céréales de l'Union européenne, et dans d'autres régions d'Europe occidentale.