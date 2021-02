Hausse des créations de sociétés dans la sécurité et la messagerie

Zurich (awp) - Les créations d'entreprises dans les secteurs de la sécurité et de la messagerie ont fortement accéléré en janvier, a indiqué mercredi la société Crif dans son dernier relevé. Même le domaine de l'hôtellerie, sinistré par la pandémie de coronavirus, a enregistré une nette hausse des créations d'entreprises.

Tous secteurs confondus, les créations d'entreprises ont connu une progression de 0,4% pendant le mois sous revue, a précisé la société spécialisée dans les informations notamment sur la solvabilité et le risque de crédit. Seuls les cantons du Tessin (-114 sociétés) et de Glaris (-9) ont fait état d'une régression, selon un communiqué.

Les radiations ont quant à elles baissé de 6,3% en janvier, ce qui s'explique par les mesures de soutien publiques aux entreprises malmenées par la pandémie de Covid-19.

Les sociétés actives dans la sécurité (+144%) et la messagerie (+140%) ont connu une envolée, ainsi que dans l'hôtellerie (+50%). A l'inverse, les créations de sociétés dans le tourisme (50%), de services dans les sports et loisirs (-20,7%) et aux personnes (-19,7%), comme les salons de coiffure et de cosmétique, se sont effondrées.

al/vj