Hausse des dons des ménages privés en 2020

Zurich (awp/ats) - Les oeuvres d'entraide et de bienfaisance ont reçu plus de deux milliards de francs suisses de dons durant l'année 2020, un record. Les ménages privés ont donné 10% de plus que l'année précédente, ce qui a permis de compenser les pertes de recettes des oeuvres de bienfaisance causées par la pandémie.

Les oeuvres de bienfaisance suisses ont reçu 2,05 milliards de francs suisses en 2020. Plus de la moitié de cette somme provient des ménages privés qui ont donné 10% de plus que l'année précédant la pandémie, a indiqué jeudi Zewo, le service suisse de certification des organisations d'utilité publiques qui récoltent des dons.

Sur les 2,05 milliards de francs suisses donnés en 2020, 1,33 milliard ont été versés à des oeuvres certifiées Zewo. En 2019, le total des dons avait atteint 1,91 milliard de francs suisses.

En Suisse romande, trois oeuvres de bienfaisance certifiées sur quatre ont enregistré une augmentation des dons. Au total, elles ont reçu 247 millions de francs suisses. En Suisse alémanique, le montant est de 1,06 milliard de francs suisses. Six oeuvres d'entraide sur dix ont reçu plus de dons.

Contributions publiques en hausse

Les oeuvres d'entraide reçoivent également des contributions des finances publiques et tirent des recettes de la vente de produits et de services. Les dons provenant des finances publiques ont augmenté de 4% en 2020.

Par contre, les recettes provenant de la vente de produits et de services ont diminué de 3%. La grande solidarité de la population et les aides publiques ont permis de compenser ces pertes. Dans l'ensemble, les oeuvres d'entraide et de bienfaisance dotées du label Zewo ont affiché une croissance de 2% en 2020.

ats/ck