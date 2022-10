Hausse des faillites d'entreprises au troisième trimestre

Zurich (awp) - Les faillites de sociétés en Suisse ont progressé de 19,1% sur un an au troisième trimestre. Les disparités régionales sont néanmoins importantes, indique mardi la société d'information financière Crif.

Par secteur d'activité, le plus grand nombre de faillites a été enregistré par la branche de la construction (289), suivie par le commerce de gros (188) et la restauration (152), selon les statistiques trimestrielles.

Les cantons de Fribourg (+211,9%), du Valais (+117,5%), de Schwyz (+85,2%), des Grisons (77,8%) et du Tessin (+64,3%) ont constaté les plus fortes hausses du nombre de faillites en pourcentage. Par contre, le nombre de défaillances d'entreprises a reculé dans certains cantons, tels que les cantons d'Uri, du Jura et de Genève.

En parallèle, les créations de firmes ont enregistré une légère hausse à 11'645 (+3%), un chiffre supérieur aux suppressions du registre du commerce (6669) pendant le trimestre sous revue.

La plupart des nouvelles inscriptions concernent les cantons de Zurich (2208), de Vaud (1158) et de Genève (928). L'analyse des différentes branches révèle que le plus grand nombre de créations d'entreprises est enregistré par le commerce de détail (1002), suivi par le conseil de gestion (894) et le secteur de la construction (841).

