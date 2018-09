Hausse des faillites d'entreprises suisses entre janvier et août

Zurich (awp) - Le nombre de faillites d'entreprises en Suisse a progressé en comparaison annuelle. Sur les huit premiers mois de l'année, plus de 4500 sociétés ont été confrontées à une telle situation, ce qui représente une hausse de 2% sur un an, indique vendredi le cabinet Bisnode.

Dans ce total, 3186 entreprises ont été déclarées insolvables (+3%) et 1343 (+2%) ont fermé leurs portes conformément à l'article 731b du code des obligations (carence d'organisation), précise le communiqué.

Du côté des régions, la Suisse orientale paie le plus lourd tribut, avec une augmentation de 13% des faillites, devant la Suisse du nord-ouest (+6%).

En Suisse romande, Vaud et Valais ont enregistré un recul du nombre de faillites. Le Jura (+17%) et Neuchâtel (+53%) figurent parmi les cantons les plus touchés par la hausse, à relativiser toutefois en chiffres absolus. Fribourg (+6%) et Genève (+5%) sont éloignés de la moyenne nationale.

Le nombre de procédures a pris l'ascenseur en août. Sur ce seul mois, 597 faillites ont été prononcées, soit une hausse de 6%. Les cas d'insolvabilité ont crû au même rythme pour se fixer à 450 unités. Les faillites pour carence d'organisation se sont élevées à 147 (+5%).

Le risque d'insolvabilité est particulièrement aigu dans la construction, la restauration-hôtellerie et dans l'artisanat, affirme Bisnode. Les sociétés actives dans l'immobilier, la formation et la santé ont les reins les plus solides.

Le nombre de créations d'entreprises n'a que très peu varié durant la période janvier-août. Celles-ci ont augmenté de 1% à 28'890. En août, un recul de 1% est constaté par Bisnode à 2910 unités.

fr/al