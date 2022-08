Hausse des faillites en Suisse en juillet

Zurich (awp) - Le nombre de faillites en Suisse a progressé en juillet 2022, en comparaison annuelle. Dans le même temps, les nouvelles inscriptions au registre du commerce ont connu une légère contraction.

Le nombre de faillites recensées a crû de 26% à 600, contre 477 un an plus tôt, écrit jeudi dans un communiqué la maison Dun & Bradstreet. Quant aux nouvelles inscriptions dans les offices du registre du commerce, elles se sont tassées de 5% à 4219.

Sur les six premiers mois de l'année, la hausse du nombre de faillites est plus marquée, et atteint 32% pour 4418 cas. Par région, c'est la Suisse centrale qui est la plus touchée, avec une hausse de 45%. Par canton, ce sont les Grisons qui décrochent la palme avec un bond de 116%.

A noter que les cantons de Suisse romande s'en sortent dans l'ensemble mieux que la moyenne nationale, avec des hausses de 5% pour Fribourg, 20% pour Neuchâtel, 14% pour Genève et 17% pour Vaud. Seul le Valais dénote, avec une progression de 86%. Enfin, seul canton suisse à voir le nombre de faillites diminuer, le Jura affiche une baisse de 7%.

En ce qui concerne les créations d'entreprises sur le premier semestre, elles se sont tassées de 4% à 29'662.

