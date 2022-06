Hausse des marchés boursiers mondiaux, baisse des rendements américains avant les données sur l'emploi

Plus tôt dans la journée de jeudi, le rapport national sur l'emploi ADP a montré que la masse salariale privée a augmenté de 128 000 emplois en mai, ce qui est bien inférieur à l'estimation consensuelle de 300 000 emplois et suggère que la demande de main-d'œuvre commence à ralentir.

Si les données sur la masse salariale privée sont confirmées par le rapport plus complet sur l'emploi du département du travail vendredi, alors il est peu probable que la Fed poursuive son rythme de hausse des taux, a déclaré Sandy Villere, gestionnaire de portefeuille chez Villere & Co à la Nouvelle-Orléans.

"Essentiellement, les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles et les bonnes nouvelles sont des mauvaises nouvelles. Cela signifie que l'économie est peut-être en train de se refroidir un peu et que la Fed peut peut-être se calmer sur ses hausses car elle contrôle essentiellement tout en ce moment", a déclaré Villere.

L'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de 50 pays, était en hausse de 1%. L'indice paneuropéen STOXX 600 a gagné 0,57%.

Les rendements du Trésor américain ont chuté avant le rapport sur l'emploi, très surveillé, et ce qu'il pourrait indiquer sur la trajectoire possible des taux d'intérêt.

Les obligations de référence à 10 ans étaient en baisse à 2,9259 %, les obligations à deux ans étant également en baisse à 2,6479 %.

À Wall Bourse, le S&P et le Dow ont inversé leurs pertes de début de séance et se négociaient à la hausse, tirés par la technologie, la consommation discrétionnaire, les services de communication et les financières.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,55% à 32 994,83, le S&P 500 a gagné 1,12% à 4 146,98 et le Nasdaq Composite a ajouté 2,02% à 12 236,61.

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté après que les stocks de brut américains aient baissé plus que prévu dans un contexte de forte demande de carburant et que l'OPEP+ ait accepté d'augmenter la production de brut pour compenser la baisse de la production russe.

Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 1,32% à 117,83 dollars le baril, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 1,5% à 117 dollars.

Le dollar américain a reculé dans tous les secteurs, cédant une partie du terrain gagné au cours des dernières sessions, le sentiment de risque plus ferme incitant les investisseurs à se tourner vers des devises à rendement plus élevé.

Le Dollar Index a baissé de 0,76 %, l'euro a augmenté de 0,91 % à 1,0743 $.

Le prix de l'or a augmenté de plus de 1 %, soutenu par une baisse du dollar et les données sur les emplois privés aux États-Unis. L'or au comptant a augmenté de 1,2 % à 1 868,04 $ l'once, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 1,24 % à 1 866,10 $ l'once.