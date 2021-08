Hausse des nuitées hôtelières de 14,3% au 1er semestre

Zurich (awp) - Malgré un repli de près de moitié de la demande étrangère et un début d'année encore marqué du sceau de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, les nuitées hôtelières ont repris de l'allant au 1er semestre en Suisse. Fortes du soutien de la clientèle helvétique, elles ont progressé de 14,3% en l'espace d'un an à 11,4 millions.

S'affichant à un total de 9,2 millions d'unités, la demande indigène a progressé de 55,3%, soit 3,3 millions de nuitées de plus qu'au cours des six premiers mois de l'an dernier, indique mercredi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Quant aux clients étrangers, ceux-ci ont généré 2,2 millions de nuitées, un chiffre inférieur de 45,4% (-1,8 million) à celui présenté il y a un an.

Au cours du premier semestre 2021, la demande est restée fortement négative entre janvier (-58,2%) et février (-39,9%) par rapport aux mois correspondants de l'an dernier, lors desquels les effets du Covid-19 n'étaient pas encore perceptibles en Suisse. En mars, les nuitées ont significativement rebondi (+47,1%), la vigoureuse progression se poursuivant en avril (+801,8%), en mai (+213,0%) ainsi qu'en juin (+55,4%).

Ces augmentations sont à mettre en relation avec les restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 introduites à la même période en 2020 et qui ont été les plus importantes, nuance cependant l'OFS. À titre comparatif, le premier semestre 2021 a ainsi subi une chute des nuitées de 39,4% par rapport à celui de 2019.

vj/fr