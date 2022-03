Durant la crise covid, un programme de tolérance a été mis en place aux USA sur des prêts étudiants permettant aux emprunteurs de suspendre les remboursements de leurs prêts depuis mars 2020. La période de suspension des paiements prend fin à la fin du mois d’avril 2022.

Une augmentation des impayés l'année dernière parmi un plus petit groupe de prêts étudiants américains non couverts par le programme de tolérance mis en place pendant la pandémie de COVID-19 signale des problèmes probables à venir pour près de 37 millions de prêts lorsque ce programme prendra fin, a montré mardi une analyse de la Réserve fédérale de New York. Sur cette période, on estime à 195 Mds$ le montant des remboursements de prêts qui ont été suspendus, a précisé la Fed de New York.

Les emprunteurs d'un groupe distinct, plus petit, d'environ 10 millions de prêts accordés à titre privé ou par l'intermédiaire du système FFEL (Federal Family Education Loan) et non couverts par le programme de tolérance, ont eu du mal à rembourser leurs dettes au cours des deux dernières années. En particulier, à partir de mars de l'année dernière, les taux de défaillance des emprunteurs FFEL ont augmenté et sont revenus aux niveaux pré-pandémiques à la fin du mois de décembre.

En revanche, les taux de défaillance des emprunteurs couverts par le programme de tolérance de deux ans ont chuté à 3,6 % à la fin de l'année dernière. Cela n'est pas de bon augure pour les personnes couvertes par ce programme, qui avaient des soldes de dettes plus élevés, des scores de crédit plus faibles et qui faisaient moins de progrès dans leurs remboursements que les emprunteurs FFEL avant le début de la pandémie.

"En tant que tels, nous pensons que les emprunteurs sont susceptibles de connaître une augmentation significative des défaillances, à la fois pour les prêts étudiants et pour d'autres dettes, une fois que l'abstention prend fin", ont écrit les économistes de la Fed de New York dans un blog.