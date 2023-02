Hausse des prix à la production et à l'importation en janvier

Zurich (awp) - Les prix à la production et à l'importation ont poursuivi leur élan haussier en janvier, tant en variation mensuelle qu'annuelle. La hausse reflète pour l'essentiel des tarifs plus élevés pour les hydrocarbures et l'électricité, précise mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

L'indice des prix à la production et à l'importation a ainsi progressé de 0,7% par rapport à décembre, se fixant à 109,2 points (décembre 2020 = 100). Au regard de janvier 2021, le renchérissement de l'offre totale des produits du pays et de ceux importés a atteint 3,3%.

L'indice des prix à la production a progressé sur un mois de 0,7% et bondi de 2,8% en rythme annuel à 106,5 points. Entre décembre 2022 et janvier 2023, l'électricité a particulièrement renchéri, tout comme, dans une moindre mesure, les montres, les composants et cartes électroniques, le gaz, les instruments et fournitures à usage médical et dentaire, les produits métalliques, les instruments et appareils de mesure et de contrôle ainsi que les produits en métaux non ferreux, détaille l'OFS.

En ce qui concerne les produits à l'importation, les hydrocarbures ont particulièrement vu leurs tarifs grimper. L'indice s'est ainsi établi à 114,8 points, gagnant 0,6% en un mois et 4,3% en un an.

Des hausses de prix ont été observées également pour les produits métalliques, les meubles, les composants et cartes électroniques, ainsi que pour les autres métaux non ferreux. En revanche, les produits pétroliers, les ordinateurs et les équipements périphériques, l'aluminium et les produits en aluminium, les préparations pharmaceutiques, ainsi que le matériel orthopédique et prothétique sont devenus meilleur marché, rapportent les statisticiens fédéraux.

Sur le marché intérieur, le prix des produits manufacturiers s'est étoffé de 0,3% au regard de décembre 2022 et de 5,4% par rapport à janvier 2022. Du côté des exportations de ces mêmes produits, une hausse de 0,3% sur un mois est constaté, alors que la stabilité est restée de mise sur un an.

