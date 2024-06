Zurich (awp) - Les prix dans le bâtiment et dans le génie civil ont progressé de 1,0% en avril sur un an, relève jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS). En comparaison semestrielle, la hausse n'est toutefois plus que de 0,4%.

L'indice des prix à la construction est ressorti à 115,0 points en avril (base 100 en octobre 2020), précisent les statisticiens.

Par rapport au semestre précédent, les prix ont augmenté dans toutes les régions, à l'exception de la Suisse Centrale, de la Suisse du Nord-Ouest et de la Région lémanique pour ce qui concerne le bâtiment. La hausse la plus importante a été enregistrée dans l'Espace Mittelland (+1,0%), alors que la plus forte baisse a été enregistrée dans la Suisse Centrale (-0,6%).

En ce qui concerne le génie civil, à l'exception de la Suisse Centrale, de la Suisse du Nord-Ouest et du Tessin, des hausses de prix ont été observées dans toutes les régions. La hausse la plus importante a été enregistrée dans l'Espace Mittelland et dans la Suisse Orientale (+1,2%) alors que la plus forte baisse a été enregistrée dans la Suisse Centrale (-1,0%), précise l'OFS.

