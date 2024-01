Les prix du pétrole ont légèrement augmenté vendredi après que les minutes d'une réunion de la Réserve fédérale aient suggéré que l'inflation était sous contrôle et alors que le secrétaire d'État américain Antony Blinken se préparait à se rendre au Moyen-Orient pour tenter d'empêcher l'aggravation du conflit entre Israël et la bande de Gaza.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en hausse de 31 cents, soit 0,4%, à 77,90 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate ont augmenté de 43 cents, soit 0,6%, à 72,62 dollars à 0557 GMT.

Les deux références, qui sont en voie de terminer la première semaine de l'année à la hausse, ont presque récupéré toutes les pertes de jeudi, lorsque les prix se sont installés plus bas dans une session agitée en raison de l'accumulation hebdomadaire massive des stocks d'essence et de distillat.

Bien que le compte rendu de la réunion de la Fed n'ait pas fourni d'indices directs sur la date à laquelle les réductions de taux d'intérêt pourraient commencer, les discussions ont indiqué un sentiment croissant que l'inflation est sous contrôle et une inquiétude croissante quant aux risques qu'une politique monétaire "trop restrictive" peut comporter pour l'économie.

La baisse des taux d'intérêt réduit les coûts d'emprunt des consommateurs, ce qui peut stimuler la croissance économique et la demande de pétrole.

L'évolution de la situation au Moyen-Orient, où les forces israéliennes prévoient une approche plus ciblée dans le nord et la poursuite des dirigeants du Hamas dans le sud, a également renforcé les inquiétudes concernant l'offre, a déclaré jeudi le ministre de la défense israélien.

Afin d'éviter que le conflit ne s'étende, M. Blinken s'est rendu jeudi au Moyen-Orient pour une semaine de diplomatie, a indiqué le département d'État.

Les données de l'Administration américaine d'information sur l'énergie ont montré que les stocks d'essence avaient enregistré la semaine dernière leur plus forte augmentation d'une semaine sur l'autre en plus de 30 ans, tandis que les produits distillés fournis, un indicateur de la demande, sont tombés à leur niveau le plus bas depuis 1999.

Toutefois, les données baissières ont été compensées par les préoccupations géopolitiques, les espoirs de reprise économique liés à l'assouplissement potentiel des taux d'intérêt et les inquiétudes persistantes en matière de transport maritime.

"Il y a toujours beaucoup de tension au Moyen-Orient avec les rebelles Houthi qui lancent un drone en mer Rouge, une frappe aérienne américaine à Bagdad", ont déclaré les analystes d'ING dans un rapport vendredi. (Rapport de Sudarshan Varadhan ; Rédaction de Tom Hogue et Michael Perry)