Les contrats à terme sur le soja du Chicago Board of Trade ont augmenté mercredi, le marché se redressant après la chute de la session précédente qui a vu les prix atteindre leur niveau le plus bas depuis plus d'un mois.

Les contrats à terme sur le maïs et le blé ont baissé.

Les opérateurs des marchés agricoles ont ajusté leurs positions avant que le ministère américain de l'agriculture ne publie son rapport mensuel sur les récoltes vendredi. Les analystes prévoient en moyenne que les estimations de l'offre et de la demande mondiales de produits agricoles réduiront les prévisions du gouvernement concernant la production et les rendements de maïs et de soja aux États-Unis, selon un sondage Reuters.

La récolte de maïs aux États-Unis pourrait encore être la deuxième plus importante jamais enregistrée, les conditions météorologiques devenant plus favorables.

"Personne ne veut vraiment prendre position avant la publication du rapport", a déclaré Sherman Newlin, agriculteur de l'Illinois et analyste chez Risk Management Commodities.

Le contrat à terme sur le soja, le plus actif, a progressé de 3-1/2 cents à 13,09-1/2 dollars le boisseau à 11:50 CDT (1650 GMT) après avoir chuté mardi à son prix le plus bas depuis le 30 juin.

Les contrats à terme sur le maïs les plus actifs ont chuté de 3-3/4 cents à 4,95 dollars le boisseau, frôlant un plus bas de trois semaines atteint lundi. Le blé a perdu 16 cents à 6,40-1/4 dollars le boisseau au CBOT.

Les pertes subies par le blé ont contribué à faire baisser les cours du maïs, selon les négociants.

"Une fois de plus, le marché du maïs est pris en étau entre la faiblesse du marché du blé et la force du marché du soja", a déclaré Tomm Pfitzenmaier, analyste pour Summit Commodity Brokerage dans l'Iowa.

"Le temps s'est certainement amélioré avec des températures plus basses et des précipitations généralisées dans les prévisions, mais le positionnement et la soirée avant le rapport WASDE de vendredi pourraient dominer le commerce pendant quelques jours."

L'USDA a déclaré mercredi que les exportateurs avaient vendu 251 000 tonnes de soja américain à la Chine et devrait publier jeudi les données hebdomadaires sur les ventes à l'exportation des États-Unis.

En Inde, le gouvernement débloquera jusqu'à 5 millions de tonnes de blé de ses stocks pour contrer la hausse des prix. Les négociants attendent de voir si l'Inde pourrait également importer du blé.