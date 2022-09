Hausse des prix: le Surveillant des prix ne peut rien pour St-Prex

Lausanne (awp/ats) - Alerté par la commune vaudoise de St-Prex sur la hausse du prix de l'électricité, le Surveillant fédéral des prix n'est pas en mesure légale d'intervenir. Après déjà le classement de la réclamation par la Commission de la concurrence (Comco), la Municipalité va désormais se tourner vers la Commission fédérale de l'électricité (ElCom) et le Canton de Vaud.

La commune lémanique de 6000 habitants, qui prévoit une hausse de 1600% du prix de l'électricité pour ses bâtiments administratifs et ses écoles notamment, estime que cette augmentation est totalement disproportionnée et que le marché "dysfonctionne". D'où sa réclamation fin août auprès de la Comco puis tout récemment auprès de "Monsieur Prix", Stefan Meierhans.

"Après un échange téléphonique, le Surveillant des prix nous a très rapidement répondus par une lettre jeudi, stipulant que dans le cadre légal actuel, il ne pouvait pas intervenir sur le prix de l'électricité car les règles fixées sont respectées", a indiqué vendredi soir à Keystone-ATS le municipal de St-Prex Jan von Overbeck, confirmant une information de la RTS.

"Notre but n'est pas de faire un procès, mais de soumettre un problème pour trouver une solution", explique-t-il. M. von Overbeck affirme ne rien vouloir lâcher. La commune compte envoyer lundi une lettre à la ElCom, à la Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie ainsi qu'au Conseil d'Etat vaudois. "Pour trouver une vraie solution à un vrai problème", insiste l'élu.

Lutter contre une bulle spéculative

Pour la commune, une grande partie de cette augmentation est purement spéculative. Ces variations de prix ne sont pas en corrélation avec la réalité de la production, selon le municipal des Bâtiments et de l'énergie, précisant qu'il ne remet pas en cause le principe d'une hausse, mais pas aussi exorbitante.

Pour ses bâtiments publics, St-Prex s'approvisionne depuis 2021 sur le marché libre de l'électricité. Son contrat arrive à échéance à la fin de l'année et le nouveau, valable dès 2023 et non encore signé, prévoit en effet une hausse de 1600% du prix de l'électricité. La facture passerait alors de 70'000 francs suisses à 1,3 million de francs suisses.

Depuis 2009, les communes ou PME qui consomment plus de 100'000 kWh/an - les "gros" consommateurs - pouvaient s'approvisionner tout ou partie sur le marché libre et ainsi faire jouer la concurrence. Cette formule leur a permis par le passé de bénéficier souvent de prix plus bas que sur le marché régulé. Mais la récente crise énergétique a complètement renversé la situation.

Pourquoi ne pas revenir au marché régulé? Un retour en arrière n'est en principe pas possible, selon l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité. La commune de St-Prex souhaiterait notamment que cette non-réversibilité soit revue.

ats/al