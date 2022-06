Hausse des salaires au premier trimestre (OFS)

Zurich (awp) - Les salaires devraient avoir progressé au premier trimestre de l'année en cours, selon les estimations publiées jeudi par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Cette hausse est cependant insuffisante pour compenser l'envolée des prix constatée depuis le début de l'année.

Entre janvier et fin mars, les salaires nominaux (non corrigés de l'inflation) ont accéléré de 1,9% sur un an, après un repli de 0,2% en fin d'année dernière, ont détaillé les statisticiens fédéraux dans leur estimation trimestrielle. Il faut remonter au quatrième trimestre 2009 pour retrouver une accélération plus importante (+2,1%).

Cette hausse est cependant inférieure à l'accélération des prix en Suisse. Sur les trois premiers mois de l'année, l'inflation a en effet atteint 1,6% en janvier, 2,2% en février et 2,4% en mars. Poussés par la guerre en Ukraine, l'envolée des coûts pour les hydrocarbures et les goulets d'étranglement logistiques, les prix à la consommation ont poursuivi leur hausse pour atteindre en mai 2,9%, un plus haut depuis près 14 ans.

