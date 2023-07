Les prix à terme du blé américain ont augmenté vendredi, les conditions de sécheresse au Canada et dans les plaines du nord continuant à peser sur le marché, tout comme l'incertitude quant à l'avenir de l'accord d'exportation de céréales de l'Ukraine en temps de guerre, qui doit expirer lundi.

Le maïs a suivi le blé à la hausse en raison des inquiétudes concernant les rendements et des transactions techniques. Le soja de l'ancienne récolte a baissé et le soja de la nouvelle récolte a augmenté, les investisseurs continuant à remettre en question les récoltes massives prévues dans les dernières perspectives de production du ministère américain de l'agriculture.

Alors que le contrat à terme sur le soja le plus actif a atteint son plus haut niveau en près de deux semaines au cours de la séance, certains fonds et investisseurs ont vendu des graines dans le cadre d'une prise de bénéfices. D'autres ont acheté davantage de maïs, ont indiqué deux négociants.

Toutefois, les prévisions à long terme d'un temps plus humide dans la ceinture céréalière des États-Unis ont mis fin à tout espoir d'un grand rallye, ont déclaré les négociants.

"En particulier pour le maïs, le marché nous dit actuellement qu'il est préoccupé par le rendement, mais pas suffisamment pour sortir de la fourchette que nous avons observée", a déclaré Don Roose, président de U.S. Commodities, une société basée dans l'Iowa.

Dans l'ensemble, les matières premières agricoles ont été soutenues vendredi par la récente faiblesse du dollar américain, qui était sur le point de terminer la semaine à la baisse, la Réserve fédérale étant proche de la fin de son cycle de relèvement des taux d'intérêt dans un contexte de ralentissement de l'inflation.

On s'attendait également à des achats à bon compte en fin de semaine pour les contrats à terme sur le blé, après que le contrat le plus actif sur le blé tendre rouge d'hiver ait atteint son niveau le plus bas en un mois jeudi.

Le blé le plus actif du Chicago Board of Trade a progressé de 21-3/4 cents à 6,61-1/2 dollars le boisseau. Le soja a gagné 1 cent à 13,70-3/4 le boisseau, et le maïs a augmenté de 13-1/4 cents pour s'établir à 5,13-3/4 le boisseau.

La Commission de l'Union européenne aide les Nations unies et la Turquie à tenter de prolonger l'accord, qui autorise l'exportation de céréales ukrainiennes vers la mer Noire, et est disposée à "explorer toutes les solutions".

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré jeudi que son pays était prêt à se retirer de l'accord si ses propres exigences n'étaient pas satisfaites. (Reportage complémentaire de Michael Hogan à Hambourg et de Naveen Thukral à Singapour ; rédaction de Sherry Jacob-Phillips, Jan Harvey, Paul Simao et Deepa Babington)