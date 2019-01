Hausse du chiffre d'affaires en 2018 pour Chicorée

Zurich (awp) - La maison de prêt-à-porter Chicorée a généré en 2018 un chiffre d'affaires en hausse de 4% à 151 millions de francs suisses. Le groupe zurichois a réalisé cette performance malgré un contexte difficile pour le commerce de détail, en particulier pour le secteur du textile, indique-t-il jeudi dans un communiqué.

"Les collections printanière et estivale ont connu du succès. L'automne chaud, l'hiver et les ventes de Noël ont cependant réfréné les attentes élevées", a relevé Jörg Weber, propriétaire du groupe.

En 2018, la firme a lancé un nouveau programme de clients VIP, qui comptait au premier semestre plus de 300'000 enregistrements.

L'an dernier, huit points de vente ont ouvert. Le groupe familial compte 157 boutiques et outlets en Suisse, et emploie plus de 750 personnes.

