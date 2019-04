Hausse du nombre d'annonces d'emplois en début d'année (Adecco)

Zurich (awp) - Le nombre d'annonces d'emplois publiées au premier trimestre a progressé de 7% sur un an en Suisse, l'ensemble des régions et la plupart des professions affichant une croissance, a annoncé lundi le spécialiste du travail temporaire Adecco.

Comparé au dernier trimestre 2018, l'Adecco Group Swiss Job Market Index est néanmoins resté stable, a précisé le groupe zurichois dans un communiqué.

Parmi les secteurs à afficher une très forte progression figurent l'enseignement et les services publics, avec un bond de 19% des offres d'emplois pendant la période sous revue, suivi par le management et l'organisation (+16%) et l'informatique (+13%). A l'inverse, les emplois de bureau et dans l'administration, ainsi que dans la finance et les fiduciaires sont en repli de 3%.

"La hausse du nombre d'enfants en âge scolaire est responsable de la demande accrue en personnel enseignant, mais aussi dans le secteur préscolaire et celui de l'éducation postobligatoire", a souligné Anna von Ow du Moniteur du marché d'emploi suisse, citée dans un communiqué.

En répartition régionale, la Suisse orientale a affiché la plus forte hausse en matière d'offres d'emplois (+19%), devant l'Espace Mittelland (+10%), la région lémanique (+7%), la Suisse centrale (+6%), Zurich (+4%) et la Suisse du Nord-Ouest (+2%).

"Il sera intéressant de voir comment les prochains trimestres évolueront cette année, afin de pouvoir juger si les prévisions conjoncturelles timides se reflètent sur le marché du travail", a estimé Nicole Burth, directrice générale d'Adecco Suisse.

al/jh