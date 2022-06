Hausse du nombre d'heures travaillées en 2021 en Suisse

Zurich (awp) - Le nombre d'heures travaillées est reparti à la hausse l'année dernière en Suisse, même s'il n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant la pandémie de Covid-19. Alors que le nombre d'emplois est resté quasiment stable (-0,1%), le volume d'heures travaillées a crû de 2,5% à près de 7,8 milliards.

Dans son relevé annuel publié lundi, l'Office fédéral de la statistique (OFS) explique cette augmentation par la hausse de la durée annuelle effective de travail par emploi, à mettre sur le compte des fortes baisses des absences dues au chômage partiel ou aux quarantaines.

En 2021, la durée effective de travail d'un salarié à plein temps se montait en moyenne à 39 heures et 16 minutes. L'OFS signale cependant d'importantes divergences selon les secteurs d'activité, entre plus de 45 heures pour les agriculteurs, et moins de 30 dans l'hôtellerie-restauration, un secteur qui a comptabilisé 278 heures d'absence par emploi en raison du chômage partiel.

Rapporté à la population de 20 à 64 ans à des fins de comparaison internationale, la hausse en Suisse (+4,7%) est légèrement supérieure à la moyenne de l'UE (+4,1%), avec là aussi d'importantes variations entre la Belgique (+12,2%) et l'Islande (-5,5%).

buc/ol